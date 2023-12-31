鍾慧冰大爆當年賈思樂主動幫關菊英買衛生巾　捱義氣竟慘被大鬧

鍾慧冰在個人YouTube頻道「冰姐的花樣人生」中憶述她當年（1979年）選完「香港小姐」，曾加入綜藝節目《歡樂今宵》一年，當時她跟大隊到台灣拍外景，和賈思樂、關菊英在當地逗留了一個月，所以大家感情很好。鍾慧冰讚賈思樂是個很純真的人，當年曾自動請纓幫關菊英在當地買衛生巾，但結果自己因此被人罵了一頓。

鍾慧冰在釶的YouTube頻道分享養生和她的娛樂圈見聞。（YouTube截圖）

鍾慧冰憶述他們當時去了台南的鄉下地方拍攝，有一日拍攝完回酒店途中，關菊英跟她說感覺有點肚痛，可能是「姨媽到」，鍾慧冰說：「我問佢有冇衛生巾？佢話冇，返到酒店再買。返到酒店後我就返房休息，瞓咗一陣突然聽到走廊好嘈，有一個男人好大聲在鬧人，佢不停咁鬧，於是我就出去睇吓乜嘢事。」

鍾慧冰當年和賈思樂、關菊英在台灣逗留了一個月拍攝《歡樂今宵》。（Youtube截圖）

原來他們的台灣男同事小方在走廊鬧賈思樂，鍾慧冰說：「關菊英覺得唔舒服，佢又需要衛生巾，佢同賈思樂講完後，賈思樂就好有義氣地自動請纓幫她去買。但賈思樂不懂講國語，於是他就找台灣同事小方帶他去藥房。」去到藥房賈思樂用英文加身體語言，終於讓人家知道他要買衛生巾。

鍾慧冰說關菊英是個很乖很純的人。（資料圖片）

結果帶賈思樂去藥房的小方好嬲，鍾慧冰說：「當時呢啲嘢對台南人嚟講係好唔利市，佢哋嗰陣好迷信，覺得女人大姨媽嚟係唔吉利，係唔會去幫佢哋買衛生巾的，所以小方好嬲。」從這件事可以看得到賈思樂為人對朋友很好，到今時今日鍾慧冰都覺得賈思樂好天真，好有赤子之心。