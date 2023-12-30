新城2023｜名單出爐張敬軒奪勁爆年度歌手　尹光封潮爆神級歌王

新城勁爆頒獎禮2023於今晚（30日）在香港會議展覽中心舉行，本屆口號為「…正在生成」。新城勁爆頒獎禮是本地樂壇首張成績表，並繼續「送大禮」傳統，可謂是人人有奬永不落空。今晚的兩個大奬「勁爆年度歌手」得主是張敬軒，而近期人氣王尹光就獲得「潮爆神級歌王」奬。

《新城勁爆頒獎禮2023》今晚舉行。（陳順禎攝)

《新城勁爆頒獎禮2023》各個得奬得奬名單如下：

勁爆歌曲 :《企好》 李幸倪

勁爆歌曲 :《高一你是個好人》 林家謙

勁爆歌曲 : 《一人傍晚藝術館》 陳柏学

勁爆歌曲 : 《收到收到 》 馮允謙

勁爆歌曲 :《Little Magic》 炎明熹

勁爆歌曲 :《仍然是那個少年》 陳健安

勁爆歌曲 :《微時》 許廷鏗

勤爆歌曲 : 《一了百了》 泳兒

勁爆歌曲 : 《至少還有你取暧》 梁釗峰

勁爆歌曲 :《13 歲的天堂》 王灝兒

勁爆播放指數歌曲 : 《隱形遊樂場》 張敬軒

勁爆年度歌手 : 張敬軒

勁爆演繹大獎 : 陳柏宇

勁爆我撑新人 : 邱彥筒

勁爆我撐組合 : MIRROR

勁爆我撐歌曲 : 《JM 單身 9》 柳應廷

勁爆人氣偶像 : 魏浚笙 / 鍾柔美 / 吳保錡

勁爆作曲:《微時》 部小巧

勁爆填詞 : 企好》 黄偉文

勁爆編曲 : 《天黑時想跟你到白頭》JNYBeatz

勁爆監製 : 《失約巴黎》徐浩

勁爆音樂製作 :『4891』 黄妍

勁爆專輯 : 《lreallylovetosing》 古巨基

勁爆獨立音樂人 : 許廷鏗 / 馬天佑

勁爆男歌手 : 林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢

勁爆女歌手 : 李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹

勁爆樂隊 : Nowhere Boys

勁爆組台 : ERROR / COLLAR / P1X3L

勁爆唱作人：林奕匡 陳健安 黄妍 / 部小巧

勁爆突破歌手：江熚生

勁爆突破組合 : Lolly Talk

勁爆跳唱歌手 : ANSONBEAN

勁爆跳舞歌曲 : Fatboy 《Phat N Fresh》

勁爆跳舞歐曲 : 安俊蒙 《on Fire》

勁爆跳舞歌曲 : 吳啟洋 《Bad》

勁爆新媒體歌曲 : 姚焯菲《這個姿態》

劲爆新媒體歌曲 : 黎展率 《不眠來電》

勁爆新媒體歌曲 : 責明德 《會議終結者》

勁爆台唱歌曲 : 《百二歲》 吳業坤 / Cousin Fung

勁爆合唱歌曲 : 《旋轉拍實》曾比特 / 陳葦璇

勁爆改編歌曲 : 報復式浪漫》 艾妮

勁爆躍進歌手 : 施匡翹 / 姚焯菲 / 雲浩影 / 張弛豪

勁爆躍進組合 : XiX

勁爆新人 : 詹天文 / 楊安妮 / 蘇凱倫 / 林智樂 / 葉振弘 / 彭晉 /N9/ Charming Way / Beanies

潮爆神级歌王 :尹光