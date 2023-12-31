肥媽李鼎打大佬｜游嘉欣狂問古代點驗貞操　鼎爺爆初夜布用處

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的全新飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，將於明晚（1月1日）起、逢周一至三點10點半翡翠台播映，而首集主題是「論盡終身大事」。

游游天真地問點解一定要三朝，唔可以二朝、四朝。

肥媽解釋時勁勞氣。

游游再追問點樣驗證貞操。

鼎爺話以前有樣嘢叫初夜布。

講到結婚擺酒一定要有乳豬，肥媽下廚期間指古時三朝回門一定要有回門豬，是女子婚前貞操的象徵，如果女家沒收到回門豬會相當大鑊，游游聞言天真地問：「點解要三朝，唔可以第二朝、第四朝回？」肥媽聞言勞氣回應：「第一日未必搞得掂，怕醜㗎嘛，一定要即刻搞得掂咩？」打爛沙盤問到篤的游游再問古時如何驗證女子貞操，鼎爺亦沒好氣說：「有塊嘢叫初夜布，第二朝要捲住塊布畀奶奶睇。」游游聞言即爆出「保貞操」奇招，更與經血有關，激到兩老滴晒汗，場面搞笑。

游游每次腦洞大開都「激死」兩老！

鼎爺重提為好兄弟上門傾禮金嘅勞氣事。

游游追問肥媽若契仔6號結婚會畀幾多錢人情。

肥媽即豪爽表示要打金豬！

講到結婚禮金，鼎爺自爆曾幫好兄弟上門傾禮金，豈料女方媽媽獅子開大口索價8萬8港元，肥媽聞言說：「1972年買層樓都只係幾皮嘢，西環都係2萬幾，銅鑼灣都係8萬幾，佢個女鑲鑽石㗎？」游游更會在節目中公開心目中理想禮金價目！講完禮金再講人情，游游問肥媽如果契仔陸浩明（6號）結婚會給多少人情，肥媽豪邁說：「6號結婚我一定要打金豬，6隻或者12隻，冇理由一隻金豬就算！」

肥媽重演當年如何以小刀及一塊「爛鬼砧板」切大大條馬友嘅往事，仲講到好勞氣，到底咩事？

鼎爺大爆曾遇上庹縮老細，並因而痛失一隻名錶！

後晚（2日）播出第二集主題是「慶功變㷫功」，鼎爺大爆陳年「電影老闆縮數事件」：「當年有部戲台灣老細開嘅，佢話呢套戲如果收到400萬，就每人送一隻名錶，點知一到三百幾萬佢就自己落咗畫，慳番！」肥媽聞言即笑笑口說出一個姓氏，鼎爺聞言則笑而不語，相當耐人尋味！相識滿天下的肥媽又自言最叻𢱑贊助，並謂早前為粉絲聚會找來總價690萬港元的獎品。鼎爺則大爆金牌監製劉家豪當年搞《溏心風暴》慶功宴時如何出妙計幫公司賺錢，想知道更多？密切留意本周播出的《肥媽李鼎打大佬》。