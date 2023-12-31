旁觀者｜吳若希做陰險女人自然流露　連詩雅演純情社工有突破

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，一月一日元旦日起、逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。



佢劇入面同周柏豪關係微妙。（《旁觀者》劇照）

「全員不正常」的TVB新劇

被冠以「全員不正常」的無綫新劇《旁觀者》，以嶄新的拍攝風格及手法，呈現不一樣的浪漫懸疑劇，除了角色之間的牽絆引人入勝，曲折離奇、充滿人性反思空間的單元個案，包括「酒吧姦殺墮樓事件」、「耐人尋味櫃中藏屍」及「狂迷綁架案」等亦是賣點之一。《旁觀者》除了飾演女警姚自如（阿魚）的王敏奕，及飾演高深莫測Café老闆王覓希的周柏豪之間的微妙關係引人注目，吳若希及連詩雅的突破性演出亦值得關注！以大笑姑婆見稱的吳若希，將一反傳統收起招牌笑容，飾演陰森冷血網紅，專長是以誘人雙唇及聲線迷惑人心，並與周柏豪角色有著千絲萬縷關係。

佢劇入面同周柏豪關係微妙。（《旁觀者》劇照）

吳若希破格陰森演技獲讚

為了凸顯吳若希的陰森及朱唇壓逼感，劇組特意打造了一個貼滿吳若希嘴唇特寫的環境，畫面震撼。劇集在內地播出時，吳若希的破格出色演技受盡關注及讚賞。而根據官方播出的預告片，吳若希演出確是出色，除了冷艷形象令人耳目一新，陰險的眼神更是令人不寒而慄。早前吳若希接受無綫娛樂新聞台訪問時，直指拍攝《旁觀者》最大難度是唔准笑：「監製叫我唔好笑：『吳若希唔好再笑，你收埋你粒酒粒！』，就算笑嘅場口都唔可以太開心。」由於角色完全突破以往框框，吳若希大呼好玩：「除咗造型已經好唔同，本身套戲嘅演繹方法都係我自己未接觸過。以前都話做開好人，今次係演一個唔係好現實嘅人，自己都好期待觀眾嘅反應。」

連詩雅今次角色都好Heavy。（《旁觀者》劇照）

Jinny在《旁觀者》中的出色演出，更吸引了《香港人在北京》及《新聞女王》總監製鍾澍佳注意，誠邀她演出《香港人》中「鄺海倫」一角，吳若希曾透露佳導看了她在《旁觀者》的演出後，曾告訴她「好少見演員演一個唔正常嘅角色可以演得咁自然」；佳導受訪時亦笑指，看了《旁觀者》後便確定吳若希是具有喜劇細胞的演員。

表面只係溫文社工嘅佢。（《旁觀者》劇照）

連詩雅：差唔多日日都要喊

除了吳若希角色立體又特別，連詩雅飾演的社工亦表裏不一，外表溫文柔弱的她，曾有一段不可告人的黑歷史，更因而為其帶來厄運。談到角色，連詩雅接受無綫娛樂新聞台訪問時曾指與之前飾演過的很大分別：「佢哋叫我要做一個同連詩雅好唔同嘅人，所以我每日喺拍攝現場都叫自己唔好講嘢。」她更透露劇中喊戲甚多：「我差唔多日日都要喊，喊到有一日我忍唔住話我喊唔到喇。」