36歲余文樂舊愛曬針筒自爆雪卵　為生B克服恐懼每日親自打針落肚

余文樂舊愛朱韻韻（Angel）近年從模特兒轉型KOL，她去年拍片自爆患上癌前子宮頸癌前期病變，要做電圈切除手術，雖然手術後傷口大量出血甚至見暈，但幸好其後已康復。而昨日（31日），朱韻韻趁住年尾做回顧時，就談及自己剛完成凍卵，更大曬多張針筒相，表示為了凍卵，即使超怕打針都每日在肚子上打排卵針。

做麻醉手術需經過麻醉，Angel麻醉藥醒後自拍留念，又指放下心頭大石。（IG@angelchu）

Angel貼上針筒相，為生B她明明極怕打針，都克服恐懼每日親自在肚子上打針。（IG@angelchu）

現年36歲的朱韻韻說自己一直有凍卵想法，決定以此作為送給自己的生日禮物，她表示：「我這個特別怕打針的人竟然自己給自己每天在肚子上打針（其實也沒有太可怕）這個月我也乖乖的留在家裏休養 每天吃得健康睡飽飽 所以到最後我拿出了17顆健康的卵寶寶 超級開心！」朱韻韻指手術後要狂補蛋白質，自己等了一星期後立即去吃自己最愛的肉碎煎蛋飯。

手術後，Angel每日都要補充大量蛋白質。（IG@angelchu）

Angel在手術後七天跑去吃肉碎煎蛋飯。（IG@angelchu）

朱韻韻很開心做了這個決定，並謂完成取卵手術讓自己放下心頭大石，又說：「很開心在我身體狀態好的時候為將來做好準備 希望將來不要讓人生留下任何遺憾 女生也不用因為年齡的限制要去想結婚生孩子這件事 完成這件大事為我2023年畫上完美的句號😌」

Angel很開心自己做了這個決定。（IG@angelchu）

不少人留言讚Angel好叻女。（IG@angelchu）

不少人有留言詢問有關問題，她就透露在香港做凍卵，過程中有痛楚但可以接受，朱韻韻提到：「肚腩會肥一圈，但隨着手術結束後，水腫會慢慢消退。」至於最多人關心的收費問題，她則說：「應該每間醫院診所收費唔同，同埋亦會因應你取到幾多粒卵子亦會唔同收費，另外儲存時間長短都會有唔同收費。」