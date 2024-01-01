叱咤2023｜Lolly Talk奪組合銀獎打低COLLAR　出道僅兩年就反超前

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮於今晚（01/1）舉行，Lolly Talk於今晚以爆冷姿態奪得了叱咤樂壇組合銀獎，而賽前大熱COLLAR則只奪得銅獎。Lolly Talk於2022年出道就反超前COLLAR，實在令人意想不到。



COLLAR奪組合銅獎。（資料圖片）

說來巧合，其實Lolly Talk與COLLAR十分有淵源。2021年ViuTV舉辦選秀節目《全民造星IV》，旨在培育港產女子組合，經過招募以及一番選拔後，最終產出了COLLAR組合，而落選的劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）和黃敏蕎（阿妹）則組成了Lolly Talk出道，始創成員之一許軼（Day）就轉往COLLAR發展。

Lolly Talk奪組合銀獎。（資料圖片）

2022年Lolly Talk於YouTube播出第二首單曲《三分甜》，也是她們的首支派台歌。雖然出道時她們被外界不睇好，但她們最終也做出不錯的成績。2023年的派台單曲《七姊妹星團》成為她們出道以來首支「三台冠軍歌」，9月16日MV更突破100萬點擊。