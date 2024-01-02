雯雯鬧爆張致恒懶理兩子肚餓　學唔成吳浩康 ：瞓覺唔讀平安卡

入行多年的吳浩康，最近到地盤打工賺錢養家，獲全城盛讚是真男人！而舊公司同事張致恒（Steven）生活拮据多次呻財困，卻未有搵份長工。張致恒太太區燕雯（雯雯）1月2日又再出Post控訴Steven由得兒子捱餓，亦無法學吳浩康打地盤工：「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡。」



雯雯話日日都有諗離婚。(影片截圖)

元旦日雯雯上載短片，與STEVEN帶4名兒子去兒童書展玩。(影片截圖)

雯雯STEVEN一人揹一個，再推孖B車出動。(影片截圖)

婚後誕下4名兒子，雯雯近年被封離婚界KOL，三不五時就會網上發火。元旦日雯雯剛上載細仔100日慶祝活動片，1月2日又連發3個限時動態，黑底白字控訴：「點解呢個世界可以有啲咁樣嘅人？個仔發高燒不停喊，我喺度𠱁。出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？」

張致恒與雯雯組成6口之家，爭拗卻從未停過。（IG：@stevencheung）

明知外界反應，雯雯依舊選擇在社交網發洩：「個個淨係識話我發癲，淨係識話我拎晒啲家事出嚟。咁又有冇諗過我咁多年經歷緊啲乜嘢？」又指離婚其實很簡單，但4名兒子去向才是她所重視：「咁係咪我淨係要兩個小朋友？咁另外兩個小朋友又點呢？如果畀佢死得啦我能力只可以照顧到兩個。咁請問另外兩個又可以點樣？真係送去啲機構？個個都話我成日淨係識嗌離婚，但係做唔到咁你又可唔可以教吓我小朋友點呢？送去保良局？」亦呼籲不想睇到她消息的人可以Unfollow。

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雯雯1月2日連發3個IG STORY。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯1月2日連發3個IG STORY。（IG：@UGLY_MAMA）