失《新聞女王》光芒收視整體下跌　《妳不是她》接檔只有18.1 點

翡翠台上周（25 日至 31 日）收視出爐，根據 CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高 21.1 點 （136 萬觀眾），比上星期最高收視 21.8 點（140 萬觀眾），下跌了0.7點，但仍然成周一至周五收視榜首節目。

《東張西望》收視最高 21.1 點 （136 萬觀眾），比上星期最高收視 21.8 點（140 萬觀眾）。(《東張西望》截圖)

翡翠台上周一至五晚各節目收視如下：

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 18.1 點（117 萬觀眾），比上星期最高收視 20.2 點（130 萬觀眾），下跌了2.1點；而馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》，最高收視 17.3 點 （112 萬觀眾），比起上周同期節目《新聞女王》最高收視25.2 點（162 萬觀眾），下跌了7.9點；井柏然、宋威龍聯合演出的外購劇《神探同盟》上周大結局，最高收視 12.9 點（83 萬觀眾），比上星期最高收視16.1 點（104 萬觀眾），下跌了3.2點。

馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》。(《妳不是她》截圖)

資訊節目方面，《北極潮什麼》最高收視 10.6 點（68 萬觀眾），比上星期最高收視11.4 點（74 萬觀眾），上升了0.8點；《溜走的真味》最高收視 10.7 點 （69 萬觀眾），比上星期最高收視19.3 點（124 萬觀眾），下跌了8.6點，跌幅最高。

(《溜走的真味》最高收視 10.7 點 （69 萬觀眾），比上星期最高收視19.3 點（124 萬觀眾），下跌了8.6點，跌幅最高。《溜走的真味》截圖)

周六晚的《亞洲超星團》最高收視 15.9 點（103 萬觀眾），比上星期最高收視14.5 點（94 萬觀眾），上升了1.4點；悼念樂壇天后梅艷芳逝世 20 周年特備節目《永遠抱緊 梅艷芳》最高收視 15.3 點（98 萬 觀眾）。

《亞洲超星團》一班練習生丁子朗、冼靖峰（Archie）、黃奕斌、黃星綽及文佐匡現身為節目籌款。（葉志明 攝）

周日晚播出最後一集《思家大戰》最高收視 19.1 點（123 萬 觀眾），成周末收視之冠，上星期最高收視16.7 點（107 萬觀眾），上升了2.4點；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視 18.2 點（117 萬觀眾），比上星期最高收視16.8 點（108 萬觀 眾），上升了1.4點；接住播出大除夕倒數特備節目《福佑香江同心邁向2024》最高收視 13.5 點（87 萬觀眾）。