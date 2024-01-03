戀講嘢｜模特兒Bowie不滿初戀經常過澳門︰你可以影完相再去嫖妓

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，最新一集請來一位嘉賓是23歲模特兒的Bowie。她在節目中分享「出軌恐懼症候群」的故事，她說：「由細到大認識每一個男仔，都會feel到佢有少少想出軌嘅感覺，就覺得呢個男仔以後都會出軌，女人嘅直覺覺得佢會出軌。」

郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》。（小红書截圖）

最新一集請來一位嘉賓是23歲模特兒的Bowie。（小红書截圖）

Bowie患上「出軌恐懼症候群」影響拍拖

談到患上「出軌恐懼症候群」的最大影響，Bowie笑說：「真係拍拖嘅可能係一次，其他曖昧對象大概係10次！」她憶述第一次曖昧的階段是在17歲，男方是少女夢寐以求的肌肉少年，並指對方沒有直接追求示愛，所以關係無疾而終。

她又主動分享第二個曖昧對象，對方追求她長達一年多的時間，更認定對方是可以結婚生仔的對象，可惜最後沒有跟對方交往。她說：「嗰陣我同佢講開好耐冇嚟月經嘅話題，跟住佢喺手機打開個Apps（經期追蹤程式）。」男方向她坦言前度的月經紀錄，因為這件事影響了原本交往的打算。

Bowie憶述第一次曖昧的階段是在17歲。（小红書截圖）

Bowie又主動分享第二個曖昧對象，對方追求她長達一年多的時間。（小红書截圖）

Bowie在節目分享與初戀的一段情

被問到除了曖昧對象外，有否真正交往的伴侶。她大方回應與初戀的一段情：「之後仲有一個，大概拍咗10幾日拖。呢個男仔喺IG認識，都係健身教練，佢對我都幾sweet嘅，佢大我幾年好似爸爸照顧個女。她繼續指對方會監管接送安排，並表示：「佢會準備麵包，去香港唔同嘅地方買麵包俾我。」她嚴肅表示對方曾經坦誠有出軌經驗又有嫖妓，不過已經戒了這些壞習慣。

談到與對方分手的原因，她表示：「拍拖之後佢好鍾意去澳門，色情事業好蓬勃，嗰陣時就覺得佢會唔會去咗嫖妓，佢嗰陣時就消失咗幾個鐘。」事後對方向她解釋只是獨自去澳門拍照吃東西，不過這個解釋她已不相信，更認為：「你可以影完相再去嫖妓，分手都冇講原因，因為淨係拍咗10幾日拖，我咁敏感呢段關係都唔適合。」