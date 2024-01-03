Jennie@BLACKPINK成立工作室為一個原因　粉絲讚好說立刻見到效果

南韓女子天團BLACKPINK去年12月與YG娛樂續團體約，四人在團體活動外，會分別以個人身份活動。Jennie率先宣布自立門戶當老闆，昨日（1月2日）她在綜藝節目中首次公開不跟YG簽個人經紀約的原因。

BLACKPINK各成員未來將會以個人名義各自發展為主。（圖：jennierubyjane IG）

Jennie在去年12月24日宣布成立個人工作室「ODD ATELIER（OA）」，並表示：「請多多愛護支持我的全新挑戰和BLACKPINK，謝謝大家。」昨日她出席女歌手李孝利的新綜藝節目《The Seasons－李孝利的紅毯》，成為成立個人工作室後首次在熒光幕前公開亮相，李孝利在節目中還跟Jennie開玩笑道：「我跟Antenna（李孝利的經紀公司）合約也快到期了，還是我跳糟去你的公司？」

Jennie在聖誔前夕宣布成立個人工作室。（圖：jennierubyjane IG）

李孝利在韓國有「國民妖精」之稱。（網上圖片）

Jennie被問到為何會自行成立工作室，她為了讓BLACKPINK的團粉安心，說BLACKPINK會再以團體形式亮相，但因為想要更自由、舒服地從事個人的工作，所以謹慎地思考了很久，決定跟合作7年的經理人同事們一起開立OA。Jennie也在節目中坦言，這是第一次拿著麥克風講自己的新公司，「感覺很神奇，可以在姐姐（李孝利）面前說出來，心情非常好。」

很多粉絲都支持Jennie單飛。（圖：jennierubyjane IG）

李孝利亦在節目中表逹對Jennie的支持，和她分享自己當年的經驗，說在大公司是很有安全感，但相對會受到較多限制，自立需要很大的勇氣；Jennie亦表示在YG娛樂學到很多，但在這幾年不斷質疑「我是能獨自存活下來的人嗎？」，所以便鼓起勇氣出去闖蕩。而Jennie的粉絲也很支持她作個人發展，說她「在YG 5年沒有綜藝，自己開公司一天兩個綜藝」、「只知道Jennie在YG的時侯綜藝被推了一個又一個，隊內唯一沒有solo專輯」、「待在YG 只會被推掉代言和綜藝，有點資源都不會給金珍妮，更何況YG一不如前了」。