吳雨親揭《翡翠歌星賀台慶》內幕　李小龍片段被消失有原因

前TVB高層吳雨早前接受文雋的YouTube頻道節目《文雋 講呢啲 講嗰啲》訪問，大談大受觀迎的TVB台慶節目《翡翠歌星賀台慶》由來，和當年李小龍在TVB的很多錄影片段為何會不知去向。

80年代時無論是TVB的電視劇和劇集主題曲都大受歡迎，可以說是全盛時期，曾經有段時間全港九成歌手都是TVB的合約歌手。吳雨說當年曾簽了300多位歌手，但用得着的永遠只是譚詠麟，梅艷芳、張國榮等十多位歌手，直至亞視在1991年11月16日要做一個大型節目：「他們做一個《眾志成城為公益》，有好大卡士。肥姐、盧海鵬，徐小鳳都跳晒槽過去，仲搵到鞏俐，林青霞，鍾楚紅。我們無理由提前做台慶，TVB生日是11月19日，我就諗點樣打仗呢？」

《眾志成城為公益》有很多大卡士。（《文雋 講呢啲 講嗰啲》截圖）

吳兩就想起TVB簽了幾百個歌星，但用來用去都是那幾個，有很多他都沒有見過，於是他就想到此策：「搵一日叫晒佢哋返嚟『哂泠』。通知所有唱片公司11月16日所有歌星都要來。TVB好惡架嘛，唔嚟咁你間公司以後唔使嚟。一嚟幾百個歌星，未試過咁大型，所以個節目就叫做《翡翠歌星賀台慶》。」當時的《翡翠歌星賀台慶》分成男、女歌手組，再分別由譚詠麟和梅艷芳做隊長。

《翡翠歌星賀台慶》是用來和亞峭視打仗的。（《文雋 講呢啲 講嗰啲》截圖）

怎知在11月16日淩晨4點多5點，吳雨收到TVB保安更亭的電話，說公司發生火警，吳雨說：「我以為玩我或是飲醉酒就收綫，點知又再打電話嚟叫我返去。我5點幾返到去，未入到清水灣啲消防車已經到晒，我望到火光熊熊，原來真係燒了道具倉。好大火，好彩剛剛轉風向否則就燒埋上去阿Sir（邵逸夫）間屋。」直至中午吳雨在點算後發現所有《翡翠歌星賀台慶》的道具都被燒毀了。他笑言：「個人心術不好呀，人哋做公益你去打人，所以亞視發功，燒、燒、燒晒啲道具囉。」

吳雨笑言自己心術不正累TVB道具倉被燒了。（《文雋 講呢啲 講嗰啲》截圖）

之後TVB就開會討論究竟還做不做當晚的《翡翠歌星賀台慶》，吳雨說：「做，已經約了所有歌星來，觀眾又不是來看道具的，來看歌星的，來看譚詠麟，梅艷芳的，於是掛兩個燈籠，好似《歡樂今宵》咁有個天幕就照做。個個以為我哋做唔到，點知我哋做到，結果當晚收視…」文雋說：「大家都好奇想睇TVB點死。」吳雨說：「結果當晚收視係9比1。」

在不被睇好下，《翡翠歌星賀台慶》收視大勝。（《文雋 講呢啲 講嗰啲》截圖）

由於吳雨在場所以這個頻道的另一位主持人就向他求證一個傳聞，就是李小龍當年上過多次TVB但現在留下的錄影片段卻只有很少，有傳是被當時的高層黃筑筠洗了那些錄影帶，吳雨證實是真的，說當年TVB都很慳的，當年的錄影帶又很大一餅，不會經常買新帶來用，錄影帶都是洗完再用來拍攝其他節目的。文雋覺得很可惜說：「我們對於文物的保存係唔珍惜的。」