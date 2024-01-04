妳不是她｜黃庭鋒同馮盈盈有感情線被指撬牆腳 ：係我認識先㗎喎

TVB愛情小品《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、黃庭鋒等人主演，今日（3日）眾人一同於尖沙咀出朗活動，而劇中黃庭鋒與馮盈盈會出現一些變化，以致被指「撬牆腳」。

黃庭鋒出席《妳不是她》活動宣傳。（葉志明 攝）

黃庭鋒在活動後接受《香港01》訪問時表示沒有這個說法：「第一個眼神嘅懷疑係呢個好似唔係我認識嘅夏莉，即係有一種懷疑。第二種嗰個眼神係覺得，唔係喎，呢個夏莉應該係我認識先㗎喎！」他說這個眼神其實覺得馮盈盈是他先認識，但最後卻與丁子朗在一起了，所以包含了很多的掙扎。

黃庭鋒劇中同馮盈盈有感情線。（葉志明 攝）

黃庭鋒更透露了之後的劇情將會與馮盈盈有更多的戲份，更指會一同去冒險，但對於二人的結局他則不肯透露，更說已經有不少網民在猜他們之後的發展。他只肯透露：「你會見到中間有啲嘢係度建立緊，究竟係我自己單方面定盈盈雙方面。」他大賣關子說之後就會見到。

黃庭鋒被網民話佢「撬牆腳」。（葉志明 攝）

至於在劇中會否與馮盈盈會否有親熱鏡頭，他則笑著表示沒有：「其實人物設定角色方面，阿man好花弗，好多嘅女伴啦，咁佢個心入面就淨係諗住一個人。」他用蜻蜓點水來形容二人的關係。

黃庭鋒在劇中飾演健身教練，間中需要騷肌，他則用了兩個星期的時間來操肌：「知道要拍呢個角色要除衫，知道要做阿man呢個角色只有兩星期，即刻就要cut好多嘢食，唔可以食太多嘅碳水化合物，然後就要狂操。」黃庭鋒回想這兩三個星期，需要瘋狂鍛鍊肌肉覺得十分辛苦。

黃庭鋒用兩星期時間操肌。（葉志明 攝）

至於劇中主角丁子朗同樣是充滿肌肉的人，黃庭鋒亦很擔心會被比下去：「因為一開始我唔知佢有除衫嘅，我第一集見到佢有除衫嘅時候我心諗不妙啦不妙啦，身材非常之好，所以唯有盡自己努力。」在最短的時間內操fit肌肉。

劇中主角丁子朗同樣是充滿肌肉的人，黃庭鋒亦很擔心會被比下去。（葉志明 攝）

而黃庭鋒被問到於現實中有否曾經「撬牆腳」，他堅決表示沒有，因為自己深知「朋友妻，不可窺」這個道理，所以從來不會覬覦朋友的女朋友。