周慧敏與老公倪震結婚15周年未諗慶祝節目　甜笑：等緊收老公嘅卡

現年56歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian ）今日（4日）出席保險公司活動，她以全身紅色禮服登場，在台上更一度分享自己並非外界所指的「慳妹」。Vivian接受訪問表示：「我都唔係好花費嘅人，貴嘅嘢有陣時都係做嘢要買嘅嘢，平視我真係冇乜嘢物質嘅需求，反而要拎去二手衫賣。」她預告新年期間會大執屋，揚言再舉辦賣二手衫的活動。

現年56歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian ）今日（4日）出席保險公司活動。（陳順禎攝)

周慧敏以全身紅色禮服登場。（陳順禎攝)

難忘每年老公都會送生日卡

講到與老公倪震明天（5日）即將踏入結婚15周年，她笑說：「等緊收老公嘅卡，叫咗唔使㗎啦！但佢好堅持都送，所以我都放棄咗，佢好乖都會送嘅。因為聽日我自己都忙，睇定啲睇吓有咩節目。」她憶述有一年與老公在加拿大生活時的小趣事，並表示：「佢話不如我哋一齊去攞信，因為我冇呢啲意識，去攞信原來就係攞佢張卡，其實佢係好怕我估唔到，但佢又好鍾意我估唔到。」

周慧敏表示與老公倪震明天（5日）即將踏入結婚15周年。（陳順禎攝)

周慧敏與老公倪震明天（5日）即將踏入結婚15周年。（Facebook@周慧敏）

大讚老爺倪匡生前係開心果

提及老爺倪匡已經逝世一年多，她說：「我無時無刻都會掛住佢，我有陣時都會睇返佢一啲片，睇返啲相，佢待人處事真係會好開心，每一樣嘢都會讚，呢樣嘢都影響到我好大，我好多時都會好開心，一啲小事都會好大嘅讚美，佢係一個開心果。」她坦言老公都是信主的，並表示：「我哋好期待將來會在天家見返佢，可能見返佢嗰陣係好後生嘅老爺。」

周慧敏無時無刻都會掛住老爺倪匡。（陳順禎攝)

倪匡已經逝世一年多，享年87歲。（視覺中國）

望接到好劇本想演偵探

提到日前聖誕節又推出新的歌曲作品，她表示：「好想送首歌俾Fans，就算擺喺YouTube都唔係盈利，好想做啲嘢畀佢哋，好急㗎，係一個禮拜之內完成晒所有嘢，直到24號朝頭早先收到條片，我自己搞社交網路upload，要一段時間先完成晒，好開心做到呢件事。」她繼續指這是第一次嘗試先填詞後作曲，並表示：「和音都搞咗一個鐘。」

被問到會否有計劃開演唱會，她說：「遲啲啦！會嘅，等經理人安排。」至於接拍電視劇或電影方面，她表示：「遇到好劇本會，一路都有接到啲劇本，可能有啲舞台劇都有試過，但未係有啱嘅角色。我好鍾意睇懸疑同埋科幻嘅戲，或者叫我做偵探同埋警察都可以，唔好重複以前嘅角色。」

周慧敏說遇到好劇本會拍。（陳順禎攝)

周慧敏推出新的歌曲，第一次嘗試先填詞後作曲。（陳順禎攝)