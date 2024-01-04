佘詩曼「Man」姐上身拍廣告　分享成「凍齡女王」秘訣

人氣爆燈的佘詩曼（阿佘）近日為護膚品牌拍攝全新廣告，現年48歲的阿佘，不但演技好，而且駐顏有術，時刻保持完美的肌膚狀態，網民激讚：「狀態看著像極20歲」、「美到發光的娘娘」等等，由「新聞女王」到「凍齡女王」，阿佘絶對當之無愧。

「凍齡女王」，阿佘絶對當之無愧。（大會提供）

阿佘去年憑無綫台慶劇《新聞女王》人氣再攀高峰，被視為今屆大熱視后，她總結過去一年成績：「感恩上天給了我一個很好的2023，更得到一個令我過足戲癮的『Man姐』角色，回顧當時長時間拍攝，需要保持最佳狀態，就必須內外同時兼備，我最常飲用蜜糖水。」同時也賣口乖稱選用了品牌產品，令肌膚由內至外都獲得滋潤。

阿佘皮膚狀態極好。（大會提供）

阿佘在保養方面十分自律，每個護膚細節都一絲不苟，她會因應肌膚不同狀態及畫夜，去選取適合產品進行護理。阿佘表示：「平時工作忙碌，日常的護膚過程成為我其中一個放鬆途徑。」

阿佘在保養方面十分自律。（大會提供）

每個護膚細節都一絲不苟。（大會提供）

而談及拍攝，阿佘更一貫女王口吻，分享自己的演戲心得：「演技是需要透過細膩的表情、眼神的表達，將能量傳遞給觀眾，溫柔優雅同時要蘊含强大力量，正如我過往的角色及今次的『Man姐』一角，相信觀眾都不難發現這種氣場。」她續說：「演戲時將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以，眼部護理不可忽視。」

一點都不似48歲。（大會提供）

港姐出身的阿佘，睇得又演得。（大會提供）

廣告拍攝當日過程長達10小時，但阿佘全日狀態大勇，肌膚展現零疲態，鋒利的面部輪廓讓她全方無死角展示出女王氣場，每一個舉手抬足都充滿著自信，散發讓人無法抗拒的魅力，就連在場導演都大讚凍齡的阿佘令後期剪輯功夫省卻不少，逗得阿佘十分開心，更大力回應：「我，值得擁有！」