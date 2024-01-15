萬千星輝2023｜何依婷失獎但實力被肯定　成《新聞女王》轉捩點

無綫（TVB）年度頒獎禮盛事《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，何依婷憑住劇集《新聞女王》入面飾演徐曉薇入圍，並成功打入五強，可惜最後敗給同劇的高海寧。



何依婷在該劇中的演技備受讚賞，可說是大躍進，令劇迷看得相當有驚喜。該劇結局篇其中一場戲是講何依婷企圖跳海自殺，並遭Man姐（佘詩曼飾）鬧醒，繼而何依婷來個「精神分裂」大反轉，原來Man姐從沒踏足海邊，一切都是曉薇自己幻想出來。曉薇對著空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，令內地及香港網民均大呼心寒兼超乎想像，亦展現出何依婷的演技。這場戲不但被熱捧為結局周名場面，更被譽為「全劇第一捩點」，何依婷的演技亦因而獲得平反，內心戲有明顯進步。

何依婷這場戲令人印象深刻。

現年29歲的何依婷是2017年港姐亞軍，入行短短6年已獲力捧拍不少重頭劇。她初入行時獲安排擔任兒童節目《Think Big天地》和《安樂蝸》的主持，後來因擔任《學是學非》第六輯主持之一而受到注目。何依婷在處女劇《機場特警》內飾演港女網紅「李至安」一角，劇中她被楊明（飾演馬容義）摸大髀，大膽的演出一度成為熱話。另外，她在劇中空姐的造型亦獲大讚，更被大讚演技自然，不怯場，眼神交足戲，絕對是可造之材。她更獲TVB安排出演新劇《陀槍師姐2021》和《兒科醫生》，她更將首次擔正《十月初五的月光2021》，由她演出當年《十月初五的月光》佘詩曼飾演的祝君好，力捧程度隨時贏師姐馮盈盈。

新君好同初哥哥（電視截圖）

何依婷於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲提名飛躍進步女藝員，於《萬千星輝頒獎典禮2021》獲提名飛躍進步女藝員、最佳女主角，以及最佳女配角，《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名飛躍進步女藝員。