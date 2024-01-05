繁花｜王晶發文羨慕王家衛創下傑作　首執導「豆瓣」獲8.1高分

國際大導演王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》，近日播出大受好評，目前在「豆瓣」更獲得8.1高分，吸引不少網民討論。而導演王晶都有留意該劇集，更在個人微博發文表示羨慕王家衛，更對劇中演員給予點評，其中對胡歌的評價相當之高。

王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》大受好評。（《繁花》微博圖片﹑視覺中國）

《繁花》花費巨資精心製作，除了邀得胡歌、唐嫣等主演大鬥演技之外，其中對於還原老上海風貌的細緻位亦做得非常好，而且王大導在運用鏡頭拍攝的美感，將每一位演員的美與帥都呈現得非常恰當，畫面非常有電影感，讓不少網民讚不絕口。

鏡頭非常有電影感。（《繁花》微博圖片）

女演員拍得非常漂亮。（《繁花》微博圖片）

而同樣身為導演的王晶都有留意《繁花》，更公開表明羨慕王家衞，他在微博貼文表示：「實在我蠻羨慕王家衛。疫情中知他拍得勿（不）容易，替爾擔心。到今朝片子出來，精彩紛陳（呈），琳琅滿目目，演員也是一個比一個出彩。」他還對劇中主要演員給予點評：「馬伊莉舉重若輕，游刃有餘；汪小姐（唐嫣）大幅進步，辛芷蕾聽講顧了個國際步高手教爾走路，回個頭多少角度也要限定，才出了個今日格（的）李李。胡歌，令我想起全盛時期的周潤發，痞痞的瀟灑，十足的派頭，有情有義，言出必行，實在好看。」同樣作為是上海人的他，還直言王家衞是為上海人長面子了：「三年半格（的）功夫，值！仍是恭喜家衛兄，又一傑作。上海人長面子了。」

王晶表示胡歌的演出令他想起全盛時期的周潤發。（《繁花》微博圖片﹑視覺中國）

王晶對《繁花》給予高評價。（視覺中國）