妳不是她｜翟威廉渣男賤人 拍劇將馬貫東打到受傷流血都不停手

《妳不是她》昨晚（4日）劇情與前晚一樣，集中講述丁子朗好友馬貫東與太太彭慧中的故事。彭慧中前男友翟威廉出獄後纏著彭慧中要錢，並以他和彭慧中之前所生的兒子王瑋程為餌索價100萬。

翟威廉要脅彭慧中要錢。

馮盈盈用「十大武器之首」

為免王瑋程受騷擾及想盡快回復正常生活，彭慧中瞞著馬貫東借錢應急，因而令馬貫東意外得悉愛妻被威脅，為盡快解決翟威廉這個計時炸彈，馬貫東在化身「背心雙煞」的好友丁子朗及黃庭鋒陪同下企圖兇走翟威廉，卻反遭翟威廉設局兼被捉往差館，被惹怒的翟威廉更捉彭慧中到財務公司借錢兼影裸照，事件最終演變成商場追逐戰，經過一輪「亂打」，馮盈盈憑「十大武器之首」：摺櫈，成功收服翟威廉…

馬貫東在化身「背心雙煞」的好友丁子朗及黃庭鋒陪同下企圖兇走翟威廉。

馮盈盈用「十大武器之首」摺櫈，成功制服翟威廉。

網民覺得齋做主持好浪費

彭慧中現在是《流行都市》主持，她2010年透過參選港姐入行，由於擁有修長美腿，是《流行都市》人氣主持之一。之前曾在綜藝節目《吃貨橫掃曼谷》中坦言希望事業有所突破的彭慧中，終憑《妳不是她》如願以償。不但飾演人母維肖維妙，更演活了角色充滿心事及煩惱一面，大量喊戲場口亦處理得宜，獲網民盛讚演技自然討好：「齋做主持唔拍劇好浪費」、「呢套彭慧中真係做得好」；港姐出身的彭慧中，顏值與身形亦同樣獲網民點讚。

彭慧中說在《妳不是她》中有很多喊戲，對她是個挑戰。

角色演來感覺好大壓力

雖然彭慧中以往亦會偶爾拍劇，但她直指今次在《妳不是她》中的角色王敏兒，是其入行以來最難忘的，皆因多內心戲之餘，更有大量喊戲，對此，彭慧中坦言壓力很大：「其實以往每個角色都有獨特之處，但王敏兒確係最難忘嘅角色，因為有幾個scene都係好重內心戲，所以係一個好好嘅挑戰。但因為我始終拍劇經驗唔太多，所以壓力一定有，特別係面對大量喊戲嘅情況下。」

彭慧中感謝馬貫東幫她入戲。

彭慧中開心Share穿衣之道

彭慧中又感激拍檔馬貫東及監製April的支持及幫忙：「監製除咗同我討論角色同劇本，仲會幫我培養情緒同進入狀態，所以好多謝佢，佢係我嘅精神支柱。同埋有時我都會問我劇入面嘅老公馬貫東，佢哋都畀到我好多支持同啟發。」談到身形獲讚，彭慧中大方自爆增磅：「其實我比之前肥咗，所以要喺著衫方面畀多啲心思，遮住自己冇咁好睇嘅地方，同展露自己優秀嘅地方。」

彭慧中說拍攝《妳不是她》時靠衣著讓大家看不出她胖了。

網民好想打「賤人」翟威廉

同樣表現突出的還有飾演極品渣男的翟威廉，在劇中卑鄙無恥賤格的翟威廉，不但外形及舉止似足爛人，配以極度賴皮的對白以及猙獰的面口，一出場即成功引起注意獲封「御用賤人」，更有網民直言有想打他的衝動。談到獲封「御用賤人」，翟威廉受訪時笑言很榮幸，並坦認最近確是演多了反派：「尤其喺錢銀方面嘅賤格角色，計計埋埋都做過成十幾廿次賤人吧！」

翟威廉最近經常演奸角，被封為「御用賤人」。

打到馬貫東受傷都不停手

翟威廉更笑言絕不介意演賤人：「做戲嚟講其實咩角色都有佢嘅獨特之處，人生百態，總有值得飾演嘅情節嘛！仲可以順便參透到所謂賤人嘅想法同因果關係，都係好好嘅體驗。」威兼續指商場追逐戰原來足足拍了兩晚通宵，並坦言拍攝期間意外打到馬貫東流鼻血：「拍呢場戲時我意外打中咗馬貫東，因為當時導演冇嗌Cut，所以我哋就繼續打，最後佢仲流鼻血，真係唔好意思。不過佢好好，冇嬲之餘仲幫襯我買酒。」

因為導演未叫cut，所以翟威廉見馬貫東被自己打到流鼻血都不敢停手。