妳不是她結局篇｜馮盈盈隠藏的秘密被揭發 和丁子朗關係會如何？

丁子朗在《好不是她》第10集時，被上司姚嘉莉去找她丈夫袁文傑的情人Fiona，要她把和袁文傑一起的私密照片刪除，結果被馮盈盈誤會他和Fiona有私情，在第11集馮盈盈要丁子朗不要再接近Fiona，後來丁子朗發現馮盈盈有一個神秘手機……

第11集 人前恩愛夫妻

丁子朗好不容易向馮盈盈解釋只是奉命接近Fiona，馮盈盈着丁子朗不要再混這趟渾水。張頴康為幫助姚嘉妮，透過丁子朗聯絡上Fiona，卻被她戲弄一頓，張頴康更帶着醉意公開向姚嘉妮示愛。馮盈盈見張頴康迷糊間仍執意要幫姚嘉妮解決麻煩，乾脆將張頴康送到姚嘉妮家中……張頴康的醉酒片段在網上流傳，袁文傑要姚嘉妮處理此事，好讓二人能在記者會上澄清，人前繼續維持以往恩愛夫妻的模樣，姚嘉妮對此感到很掙扎。馮盈盈以身犯險施美人計拍下袁文傑的真面目，並將片段交給姚嘉妮……

馮盈盈用美人計試出袁文傑的真面目。

第12集 車婉婉情迷林景程

丁子朗對馮盈盈私下接近袁文傑感錯愕，馮盈盈卻不以為然，兩人因此吵架。林景程瞞着上司車婉婉，和女行家洛妍合作，讓顧客Kenny簽下大額保單。林景程自覺羽翼漸豐，對車婉婉絮絮不休的指點更感煩厭。馮盈盈留意到車婉婉對林景程態度曖昧，為免車婉婉被騙，向她直言林景程的不妥；車婉婉與林景程爭吵後不慎受傷，車婉婉因此遭索取金錢，原來洛妍和Kenny串通引林景程入局，更將林景程捉走……丁子朗向馮盈盈取錢助林景程脫困，馮盈盈不想車婉婉泥足深陷，拒絕答應……

車婉婉對林景程態度曖昧。

第13集 黃庭鋒認單戀馮盈盈

馮盈盈私下與黃庭鋒前往營救林景程，黃庭鋒卻因此受傷送院。林景程向車婉婉剖白道歉，車婉婉忍痛着林景程離職。馮盈盈覺得車婉婉肯斬斷情絲是最好的選擇，但丁子朗卻不敢苟同。丁子朗對自己被蒙在鼓裡感到氣憤，與黃庭鋒大吵一架，馮盈盈在旁偷聽到黃庭鋒原來單戀自己。馮盈盈為了哄回丁子朗，使計在丁子朗面前與黃庭鋒劃清界線，但事與願違，丁子朗未有釋懷，黃庭鋒更因難過而發生車禍……丁子朗對馮盈盈處事方式的不滿積重難返，二人終忍不住吵了起來，丁子朗更徹夜不歸……

丁子朗和黃庭鋒因馮盈盈而吵架。

第14集 馮盈盈秘密被揭發

經歷種種事件，丁子朗不知如何面對馮盈盈，而刻意避開她；馮盈盈感到悵惘不安，和丁子朗冷戰起來。回到時裝店，馮盈盈見黃婧靈有心事，追問下得知黃婧靈以前曾做私影，拍下不少性感照，男友全發現後便失了聯絡。眾人皆勸丁子朗要珍惜馮盈盈，不要錯過一段真摯感情。丁子朗心生悔意，趕回家找馮盈盈；二人相見後，情深擁抱纏綿。丁子朗及後無意中發現馮盈盈的另一部手機，見她似是有事隱瞞，甚感疑惑。待馮盈盈入睡後，丁子朗偷偷拿出手機一看究竟，發現驚人秘密……

大家都勸丁子朗要珍惜馮盈盈。

第15集（大結局）事情竟重覆發生

丁子朗試着整理思緒，細想馮盈盈於車禍前後的變化。黃婧靈終於再和全相見，原來他之所以失去聯絡，是想幫黃婧靈從龍友手上奪走藏有照片的手機，黃婧靈感動不已，二人和好之際，卻遭到龍友報復，幸得馮盈盈出手相助。丁子朗剛巧遇見，終忍不住向馮盈盈問起心中疑惑。愛貓Nana因吃了朱古力被送往寵物醫院，丁子朗誤以為是馮盈盈故意餵Nana；二人吵架時終於將一切說清……冥冥之中，丁子朗和馮盈盈又同坐在那輛車上，再次迎來車禍……