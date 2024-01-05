吳尊鼻樑受傷不在意留疤　零偶像包袱：沒關係

現年44歲的吳尊雖然已為人夫，並育有一對子女，但其保養得宜，還擁有健壯身材，整體外型不輸時下年輕小鮮肉。而近日接受內地訪談節目《星月對話》，提到容貌問題，他就表明從不覺得自己長得好看，強調要擁有一顆漂亮的心最重要。

吳尊認為樣貌並不是最重要。（影片截圖）

從小到大樣子出眾的吳尊，給人一種貴氣公子感覺，所以一出道就大受歡迎，收穫不少粉絲。而問到對於有沒有因為帥氣長相，而自我產生優越感時，他就二話不說：「沒有從來沒有，我不會覺得說自己長得好看，就覺得很厲害還是甚麼的，我反而我會，人家這樣講我會害羞，因為我覺得這個沒有甚麼，有甚麼了不起，是你爸媽把你生出來，你天天就有的。但是我比較羨慕人就是，你生出來努力的擁有的東西，那才是厲害那才是珍貴的，而不是你天生就有的。 」認為白手起家的人最了不起。

吳尊小時候已經非常帥氣。（影片截圖）

另外，在今年8月份因與子女打籃球時，不幸令鼻樑受傷，至今鼻梁位置仍留有疤痕，但他卻表示不要緊：「我覺得還好啦！我跟我小朋友說，這個是爸爸送給你們的一個疤痕，我也不管它了留疤就留疤了，反正它就是在那邊一塊紅紅沒關係。」完全沒有偶像包袱。

吳尊因為打籃球而導致鼻樑受傷。（吳尊微博圖片）

而正正因為受傷關係，他就藉此教育子女，在遇到問題時不要有緊張焦慮感，同時教育他們知道，其實樣貌並不是最重要的：「疤痕怎麼樣毁容甚麼的，不要不要。因為這樣子 我特別擔心我的小朋友，他們會很在意他們的外貌，尤其是你知道當藝人，你知道常常你都會很注意自己的外貌甚麼的，很多都是這樣子。我覺得這是一個負擔是一種壓力，我不想要我小朋友有這種壓力，我跟她講說外貌不重要，我說最重要就是你有一個非常漂亮的心，我說這個東西你要永遠記住。」他認同現世代大家對容貌焦慮愈來愈嚴重，這是非常不健康的，望大家要改變這種思維。

吳尊從不覺得自己長得好看。（影片截圖）