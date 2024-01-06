《大叔的愛－Returns－》回歸黃Viu 吉田鋼太郎硬闖田中圭愛巢

兩男一女是個「嬲」，那麼三個男人又會鬧出甚麼笑話？由「春田田」田中圭、「暖男牧」林遣都和「少女心部長」吉田鋼太郎攜手主演的「同志日劇天花板」《大叔的愛》續作《大叔的愛－Returns－》將於今晚爆笑回歸，「黃Viu煲劇平台」將緊貼日本，於星期六零時15分上架，香港觀眾可以免費追睇他和他的愛情故事。

承接《大叔的愛》故事線，《大叔的愛－Returns－》講述經歷新冠疫情後，牧（林遣都飾）從新加坡調職回來，原以為可以和春田（田中圭飾）展開夢想中的新婚生活，二人卻同時被公司委以重任，小倆口開始為了雞毛蒜皮的小事而爭吵不休。這時，五年前提前退休、近日重新進入職場的「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）被派遣到二人愛巢，並開始對牧發牢騷，認為他無法好好照顧春田，一場「婆媳大戰」即將爆發！

井浦新 三浦翔平強勢加盟

2018年《大叔的愛》在全球掀起熱潮，還數度登上Twitter排名世界趨勢第一名，該劇更獲提名日本「年度十大新詞/流行詞獎」，並橫掃日劇大賞、日劇學院賞等多項獎項；2019年《大叔的愛 -in the sky-》則為「大叔宇宙」系列作品，同樣在日本全國引起熱話！暌違五年，《大叔的愛－Returns－》以爆笑且心動的家庭喜劇題材回歸大眾視線，田中圭形容心情既興奮又緊張：「雖然覺得『春田』這個角色早已在我心裡，但我還是會緊張，同時也很懷念，因為第一天就可以和『牧』一起拍攝。」「暖男牧」林遣都亦笑言：「開拍前我重溫了之前的電視劇和電影，畢竟已經五年了，有很多東西都記不起，但是看完之後所有回憶都回來了。」除了林遺都確定回歸，影帝井浦新和三浦翔平亦會強勢加盟，據悉二人將飾演「春牧CP」的新鄰居，令人期待四人的火花。