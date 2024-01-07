原來係你｜騙子王曾健明拍低成本節目　曾因冇道具替身三度險死

曾健明——在教育電視中是「御用醫生」，陪住幾代小朋友成長；在《警訊》、TVB，他又是「騙子王」，兩類角色一忠一奸，形象卻同樣深入民心。全新節目《原來係你》專門訪問觀眾熟口熟面卻又未必叫得出名字的綠葉演員，首集就請來入行47年，先後效力過麗的、港台、有線、無綫的曾健明，分享在影視圈的軼事。



他的醫生形象植近不少人腦裡，就連中學生甚至親生仔都以為他是真正醫生！不過，曾健明又講到，早年拍節目因成本低，冇道具冇替身使他三次險死的驚險經歷，當時一度為保命轉行的他，到底又為什麼堅持至今？



場地：Studio Meta

攝影、攝錄：陳順禎

剪接：林志龍



現年67歲的曾健明，從麗的入行至今已47年。（陳順禎攝）

麗的訓練班入行 獲大恩人陳有后栽培

曾健明自小愛睇戲，小時候跟著外婆去賣菜，賺到5毫子人工就去蘭宮戲院睇早場。1976年，經朋友介紹踏上臨時演員之路，並獲導演賞識，「都係一個臨時演員咋嘛，但係啲導演都好鍾意你，咁我就覺得自己喺呢行有發展，一生都要喺呢行。」翌年他便加入麗的訓練班，演技、配音、唱歌、舞蹈、武術全部都要學，而他因聲底渾厚，獲點名做配音。那時一星期返足7日，幸好他亦在此遇上大恩人陳有后（后叔），「一個月要交$50學費，因為我哋太專注，唔去涉獵其他工作，冇乜收入我就交唔到學費，后叔話：『我幫你交啦，你繼續讀，有先畀返我啦！」后叔真係Very good，好感恩！」

陳有后是曾健明的大恩人，對他十分提攜，還幫他交麗的訓練班學費，而他亦把對方說的「演員道德，聚精會神」銘記於心。（受訪者提供）

曾健明與太太結婚當日，亦有斟茶畀后叔。（受訪者提供）

請按下圖睇曾健明的童年照和舊照：

+ 4

長於迪士尼節目笠頭扮唐老鴨 爆合約條款

曾健明在麗的時期，其中一個不得不提的角色，居然是扮演唐老鴨！當時麗的有製作迪士尼特約節目，演員會被指派笠住頭套和公仔衫扮演某個角色，而曾健明就長期扮唐老鴨，「唔可以透露自己身份，依家咁多年我唔怕啦，我係扮唐老鴨，企上去跳吓跳吓。」他續說：「我哋除咗廠裡面做節目之外，仲會出去搵外快，譬如有啲人生日會慶祝我哋都會去，海洋公園我哋都去過，都係扮公仔。」他說這機會也是后叔給予，「后叔話第日你做到受歡迎，然後你揭開個頭嘅時候，就會俾人知道，原來係你！咁你就會好出名囉，但係後尾原來唔係，我哋做呢啲公仔要簽約，永遠唔可以透露自己身份。」

曾健明（紅圈）於麗的訓練班畢業。（受訪者提供）

曾健明從麗的畢業的證書，有鍾景輝（King Sir）及陳有后（后叔）簽署。（受訪者提供）

炎炎夏日在室外包到冚扮公仔，想都覺得累，不過自小做慣粗活的曾健明就覺得早就捱慣辛苦慣，卻不是人人都像他如此看得開，當時有位專扮米妮的女演員，就突然在工作期間躲入廁所哭，「佢話人生唔知為乜，笠住個咁嘅嘢，又唔知你係邊個，啲細路仔有時好開心，唔係就咁玩，會打你踢你，有啲老鼠仲俾人掹尾，佢覺得好慘，但我又冇乜嘢。」

曾健明曾長期笠住頭套扮唐老鴨娛樂小朋友，卻從沒有人知道他的身份。（陳順禎攝）

醫生形象深入民心 被學生和親兒當作真醫生

記者在訪問中提到，自己第一次認識曾健明這個人，就是小時候睇常識科教育電視（ETV），那時常常見到他，很有親切感，說是「教育電視界一哥」也不過份。講完其中一集少許劇情，他立即說：「嗰個應該係《青春期的衛生》！」ETV的世界冇壞人，曾健明總是扮演醫生等專業人士，在現實生活中還真的被中學生當作醫生，「一入𨋢，有個女仔入咗嚟，細細個中學生，佢話：『叔叔，你咪《青春期的衛生》嗰個叔叔？』我話係呀，佢話我有啲嘢想問吓你，我話我唔係真係一個醫生嚟㗎！嗰次非常之尷尬，我話你返去問你老師啦。」

曾健明在教育電視飾演醫生的形象深入民心，令中學生把他當作真醫生，請教青春期性知識，使他非常尷尬。（電視截圖）

不過，原來就連他的囝囝都將曾健明當成醫生，話說他在兒子4歲時帶他割包皮，發生了一單笑料，「同佢去割包皮，啲藥散咗，佢就痛啦，佢話：『爹哋呀！你係咩醫生嚟㗎？仲唔同我止痛！』我話如果我真係醫生，就我同你做啦，慳返成萬蚊！」教育電視絕對陪住好幾代小朋友成長，這些年來，他不時在TVB遇到新入行的新人跟他說：「我認得你！你做教育電視㗎嘛，我自細就睇你。」

曾健明去到電視台，一樣成為「御用醫生」，不論古裝演大夫，還是時裝演醫生都有，甚至曾連他的親兒子都以為他是醫生！（受訪者提供）

拍ETV去到歐洲都有人認得 曾獲教育署頒獎

而即使早前去歐遊，都在威尼斯碰到一位香港出生的印度人，他也跟曾健明打招呼說「由細睇到大」，讓他極有滿足感。而他在ETV界另一成就，是獲時任教育署署長余黎青萍頒發「熱心教育獎」，表揚其貢獻，但他就笑言：「我都冇咩教人，都唔係我教，我照讀咋嘛，如果你真係問返我，女人妊娠期我都唔知咩嚟，但係又要我講呢啲畀人聽，我都覺得好神奇。」

曾健明陪住幾代學生成長，對教育電視界的貢獻亦得到嘉許，獲頒發「熱心教育獎」。（受訪者提供）

曾健明、許思敏（亦即《愛回家》群姐）經常於教育電視合作，意外地成為不少人心中的「教育電視界螢幕情侶」，曾健明竟說：「啲人以為佢係我老婆㖭啊！連我老婆都問我哋係咩關係。」十分搞笑。

拍港台節目冇Budget買道具 險捱牛肉刀斬傷

在港台的時期，他經麗的訓練班師兄凌禮文搭路認識「警訊之父」麥振江，自此曾健明就不停拍《警訊》，他大爆模擬片段原來冇劇本，警司在警車簡述完一單案件後，麥振江就分配角色讓演員們自由發揮，來來去去都是那幾位演員，「但係最後都唔得喇，太多喇，全部都係我哋做壞人，人哋話：『有冇搞錯！拉極都拉唔到佢嘅？拉咗佢，佢又再犯事！』啲人當佢流！」港台還有《繩之於法》，曾健明覺得是恐怖版《警訊》，有時他在新聞見到某些案件，求神拜佛千萬不要找自己拍攝，但有一次他怎推也推不了，結果就差點見血捱斬。

曾健明分享其中三次拍節目的經險經歷，一次差點被斬死、一次被火包圍險缺氧、一次更幾乎被車輾過！（陳順禎攝）

當時有一宗斬人案，但節目組連道具錢都冇，為慳成本居然用真牛肉刀去斬，「有個聯誼會有人俾人斬死咗，佢要我到時瞓返嗰個地方，我真係唔想做，佢話一定要搵我。去到真係要斬喎，咁就搵把牛肉刀啦，搽啲血漿上去先，咁你斬落去拉上嚟咪有血囉。個化妝師連道具都冇，搽咗血漿上去，佢搵隻手去摸，想拉好啲血，點知成隻手劏開咗！嘩！我心諗，死啦，如果你真係斬落嚟⋯⋯」加上當時案中的「匪徒」非由專業演員去演，而是找位警察來演出，讓他更覺險過剃頭，「佢要喺我背脊斬落嚟，真係多謝菩薩啊！嗰時真係瀨嘢，斬錯咗就玩完！」演到半路，還因場地夠鐘交場，導演叫滿身血的他先落樓下等，曾健明續說：「我話收得工未啊，佢話可能仲要拍，叫我喺樓下等等，我就企喺條街度，成身血淋淋咁囉。」

曾健明曾是《警訊》和《繩之於法》固定班底，他指後者的模擬案情片段恐怖很多，他好幾次都不想接拍。（陳順禎攝）

與張國榮拍戲被大火包圍缺氧：以為自己死得

曾健明曾以特約演員身份闖影壇，93年有幸拍攝張國榮、林青霞等主演的《白髮魔女傳》，其中一幕講到成批村民因偷軍糧被火燒，無辜的曾健明拖著臨盆的老婆逃命，他直言以為自己當日就會命喪片場，「有個好大嘅火圈圍住我，我喺中間一路嗌，做啲感情戲，一Cut咗機，我就眼前一黑成個人坐咗喺度，跟住導演于洋泰過嚟話我做得好好，想同我傾傾下場嘅嘢，嗰時候我心諗不如幫我叫架白車好過。嗰時我以為自己走得㗎啦，冇晒空氣，俾啲火圍住咗。」不過他最終還是頂硬上，完成自己本分。

曾健明曾以特約身份闖影壇，93年拍攝《白髮魔女傳》，與張國榮做對手戲，但他在現場一度因太大火而缺氧險死。（電影截圖）

拍撞車戲險被輾過 大難不死一度轉職保險印刷

曾健明又談到自己在珠城拍錄影帶時期另一次可怕經歷，當時他想找替身不果，要被迫親身上陣，險些送命，「講我俾車追，一路打就仆咗喺度，架車照過，好彩我自己滾咗埋去個牆壁度，如果唔係我碌咗過去，就架車碌過我喇！」那次之後他心灰意冷，決定轉行，一年內做過保險、賣印刷機等等，但不斷有電話叫他開工，加上當時影視業蓬勃、工作機會連連，他還是重投這個行業，並於88年經翡翠劇場演員招募加入TVB，離巢外闖幾年後，96年再應招振強邀請，重返無綫拍攝《新上海灘》，並合作至今。

曾健明說，影視業好景時，廣告、電影、錄影帶瓣瓣有，他在麗的簽120個Show都照樣爆Show，88年簽約無綫後，也曾外闖拍戲和幫珠城影業拍錄影帶。（陳順禎攝）

因演活騙子獲頒獎嘉許 惟永不接拍一類戲：無謂害人

入行以來，曾健明演出過的角色無數，粗略估計都600多個，單是在《皆大歡喜》都一人分飾20多個角色，除醫生外，他亦常演律師角色，但更為觀眾熟知的可能是騙子，甚至連幾年前的《Sunday好戲王》，都特別頒發一個「另類好戲王- 騙子王」獎項給他，「我都拍好多呃人嘅嘢，《警訊》都係，TVB都話我做好多呢啲戲，就畀咗呢個獎我。」

除了經常演醫生，曾健明更是「御用騙子王」，甚至連《Sunday好戲王》都特別頒發一個「另類好戲王- 騙子王」獎項給他。（受訪者提供）

曾健明表示自己從不推辭任何角色，但揸車戲他就不會參與，更說：「太危險啊，試過有次梁舜燕坐喺我後面，佢直程喺度震，話小心啲呀，你得唔得㗎？」問到是否他的駕駛技術欠佳，他就解釋：「唔係，因為你拍嘢唔同就咁揸車，你要兼顧好多樣嘢，可能你之前已經捱完通宵返嚟，要你揸住架車，又要擰轉同佢講嘢，去到邊度又要停，又要NG……無謂害人啦。」

曾健明早前獲邀在無綫台劇演出，可惜他因要外遊而未能參與，希望來年再有機會。（陳順禎攝）

曾健明於古裝及時裝版《皆大歡喜》皆一人分飾多角，高峰期隔幾集就登場一次：

+ 1

繼醫生和騙子後，律師是曾健明第三個飾演得最多的角色。（受訪者提供）

圈中人情冷暖 曾因一事想求助遭前輩冷待

入行47年，曾健明當然經歷過人情冷暖，他說大部分遇過的人都很好，亦會尊重自己，他尤其感謝岳華，「喺Canteen食食吓嘢，同佢打個招呼，跟住我走去埋單，人哋話岳華哥幫你埋咗喇！」不過，也試過有位年幾稍大的知名男演員，讓他感到不是味兒，「有次我漏咗銀包喺公司，搭城巴出到嚟，發現死啦，冇錢喺身，我都唔係問佢借車錢，我淨係話漏咗銀包喺公司，佢已經彈開！後面有兩個特約，問我：『點啊明哥？』仲即刻二話不說攞咗一百蚊出嚟。我聽日都畀返佢嘅，好感激，但好真實就係嗰個演員即刻彈開，我覺得好奇怪囉，大家公司同事，講多句都冇，反而人哋聽到仲畀$100我。」

曾健明也相當感激馬浚偉，指對方每次見面都會給自己讚賞和鼓勵，亦會給他演出機會和指導。（受訪者提供）

周身刀多才多藝 全為做好演員裝備自己

曾健明覺得生活豐儉由人，他的經濟狀況算是夠使夠用，表示：「如果你要買樓買車，呢啲我全部都買過，咪要用多啲錢囉，你自己衡量可唔可以負擔得到，冇話覺得一個演員一定要有車有樓，著得好光鮮、要去旅行、又要請人食飯，你自己認為夠嘅，咁呢行都OK，唔會太大負擔。」過幾年便是他入行50周年的日子，他坦言沒想過退休，也沒想過放棄，「我不停有工開，各種類型都有，你咪自己去發掘囉，我初初都冇諗過會唱歌，但係都OK，生活上需要嘅錢唔係咁多嘅啫。」

曾健明很感恩自己從來不缺工作，即使到現在還是Keep住有工開，一個月拍廿幾日劇。另外，他年輕時曾參加永盛電影導演編劇訓練班，獲徐克導演賞識。（陳順禎攝）

講到是為了什麼而堅持，讓他決心以演員作為終身職業，他語帶肯定地表示：「其實我學好多嘢，編劇、畫畫、音樂、舞蹈，配音嗰啲，全部都係諗住點樣做好一個演員。」曾參加永盛電影導演編劇訓練班的他，都曾幫朋友寫過劇本，一直在這行努力找自己的身位，又勉勵後輩要自己爭取和發掘機會，有任何演員招募和訓練班都不要錯過，「有啲廣告公司，你咪打去畀啲資料佢，你自己要武裝好你自己，整好個履歷先，知道自己有咩料，適宜做啲咩。」

登台、去社區活動或宴會唱歌等，也是曾健明的外快途徑之一，他最愛唱《平湖秋月》、《禪苑鐘聲》、《盼知音》等，台風十足，亦好識搞氣氛！（受訪者提供）

後記：

訪問當日曾健明和曾太（Grace）剛下飛機不久，曾太陪伴他一起來做訪問，非常溫婉賢淑，默默看著先生做訪問，小休時還主動告訴記者：「你問嗰啲嘢，好多我都未聽過佢講，好好呀！」彷彿即使已相伴30多年，仍對對方充滿好奇，有如初相識的感覺，她甚至還幫手補充訪談期間曾健明有所遺漏的資料，又讚老公唱小調很好聽芸芸，祟拜之情溢於言表，亦明顯是位賢內助。

曾太向記者透露，曾健明原本獲邀於《萬千星輝賀台慶2023》表演，但因為兩人早已買機票飛去歐洲探囝囝（已移居英國做會計師），以及慶祝結婚周年，先生不想讓自己與囝囝失望，放棄了這個難得的機會，使她十分內疚。

曾太9年前曾生胃瘤，幸好大步欖過，當記者問曾健明在太太患病後有何反思，他說：「唔好話要求咁多嘢，最緊要一家人齊齊整整，最緊要佢哋開心、佢哋快樂，要我辛苦啲我冇乜所謂，希望佢哋唔好咁辛苦就得啦。」（陳順禎攝）

小休過後記者談及此事，曾健明說：「我為咗個仔啫，費事個仔失望，佢都攞咗假。」想必是不想讓面前的老婆內疚吧？事後，他再私訊記者講出真心話：「未能參與台慶實在深感遺憾，但因今次旅程是想一家團聚及為我與愛兒慶生！太太與愛兒為了這個家庭，都付出過不少心力，為人父者，當不能失信於他們，豈能讓他們失望呢！」夫妻二人暗裡處處為對方著想，這種深厚感情，即使初次見面也絕對感受到；而曾健明也絕對是位好丈夫、好爸爸。

為了讓老婆和囝囝幸福快樂，曾健明寧可自己辛苦點。（受訪者提供）

+ 10

請按下圖睇更多曾健明專訪照：