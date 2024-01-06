妳不是她｜葉蒨文床照曝光演活進擊小三　少女表情婀娜背影勁吸睛

由丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）主演的《妳不是她》昨晚（5日）一集劇情集中講述阿信上司Miranda（姚嘉妮飾）及柳創山（袁文傑飾）名存實亡的夫妻關係。有錢有事業的柳生，經常背著太太Miranda拈花惹草，身邊「柳女郎」換個不停的他，更多番以時裝店熟客身份向夏莉（馮盈盈飾）提出「不道德」暗示，每次夏莉均技巧地加以迴避。昨晚上得山多的柳生終於遇上虎女Fiona（葉蒨文飾），不甘被飛的Fiona硬闖柳生辦公室大吵大鬧，咆吼山莊之餘還怒掟杯子，相當潑辣。除了發爛渣，Fiona心計及復仇心亦相當重，為了報仇柳生，竟Send二人床照刺激Miranda；為了幫Miranda及柳生收拾殘局，阿信硬著頭皮做和事老出言安慰Fiona，豈料因而惹禍上身、遭Fiona纏著不放，更在「被撐抬腳」之際遇上夏莉，二人關係如箭在弦…

姚嘉妮同袁文傑喺劇中係一對名存實亡嘅夫妻。

不甘心被飛葉蒨文大鬧柳生辦公室。

潑到丁子朗成面成身都係咖啡。

當正自己小朋友發爛渣投入角色

呢個樣真係好刁蠻同任性呀！

Sophie嘅身形真係弗到極。

之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中均有亮眼表現的葉蒨文（Sophie），這次雖然沒有突破性性感演出，但頻頻以不同貼身造型亮相的她，不但一雙修長美腿甚為吸睛，超標準葫蘆身形亦是令人艷羨，加上一雙雪亮的大眼睛及白滑皮膚，顏值及身材均讚網民激節讚賞，盛讚她演技外表到位之餘，並留言：「佢值得更多機會。」雖然拍劇經驗只有六至七年，但Sophie接觸過的角色相當多元，今次飾演「低EQ港女」亦是相當稱職，除了發爛渣時火氣十足，向阿信眉目傳情時亦是電力十足。談到角色，Sophie坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「加上現實生活中亦都好少接觸呢類型嘅女性，所以事前要做多好多功課。我對角色嘅理解係Fiona 係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」

明明喊緊嘅佢，因為阿信幾句美言即刻笑番晒，仲要極速鎖定阿信為目標。

呢連串少女表情，好進擊呀！

大讚袁文傑優雅兼有禮貌 拍床照零尷尬：尷尬即係冇入到戲

呢幕含情脈脈打呔場口好正，Sophie真係做得唔錯。

Sophie喺劇入面每個造型都係貼身短裙，勁有少女味。

她又笑言真實的自己處理感情事較理性：「我本身份人都好大情大性，冇乜包袱，所以遇到異性都唔會怕醜，想講乜就講乜，但係反而遇到真係鍾意嘅，我會含蓄啲，唔會好似Fiona咁主動出擊。」談到因劇情需要要與袁文傑拍床照，Sophie坦言毫不尷尬：「演嗰陣時投入就唔尷尬㗎啦，如果一路演一路尷尬咁就即係冇入到戲，我個角色唔怕做呢啲嘢，所以嗰一刻嘅我都唔怕。同埋其實都只係影張相，又有事先打底，加上本身文傑大哥係一個好優雅同有禮貌嘅演員，唔會令我有不安全嘅感覺，非常放心！」

Fiona手上有大量同柳生嘅床照。

當Fiona得悉阿信接近佢原來另有目的時，即刻崩潰晒，而下周Fiona將進行更恐怖同更具摧毁性嘅報復行動。

雖然只係道具床照，但葉蒨文拍攝時依然相當肉緊投入，好專業。

雖然只係道具床照，但葉蒨文拍攝時依然相當肉緊投入，好專業。

大方分享美臀心得：行好每一步路

談到身形獲讚，Sophie第一時間多謝媽咪，並續說：「我小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，可能因為由細到大都有唔同嘅訓練，所以就為身體打好咗個根基。依家雖然冇以前咁高運動量，但都會keep住盡量唔好走樣，我覺得拉筋對男女性都非常之好，同埋要行好每一步路，因為用啱力行每一步路個臀部會挺身啲。因為骨盆前傾會令到有小肚腩同埋臀部下塌，呢啲都可以靠拉筋同正確發力去調整番。」

葉蒨文Sophie嘅背影好婀娜。

葉蒨文呢幕拉拉鏈戲，之前播出時都引起一定迴響。