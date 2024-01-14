萬千星輝2023｜高海寧奪女配　入行15年提名6次終於捱出頭

無綫年度頒獎禮盛事《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項由高海寧憑住劇集《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得。高海寧在劇中飾演的許詩晴遊走於兩大陣營，經常大曬火辣身材，千方百計要當上黃金時段的主播，原來是希望患上老人痴呆症的父親可以見到自己，角色由賣弄身材的花瓶，頓變形象討好的孝順女，深得觀眾喜愛。高海寧的演出備受大家讚賞，她這幾年的演技明顯進步了，亦成功地由最初的性感女星形象，脫變成今時今日的實力派，可說是有樣有演技。

恭喜高海寧。（節目截圖）

《新聞女王》中高海寧飾演的許詩晴表現亮眼。（IG：@sammkoling）

高Ling已非首次獲提名最佳女配角，計埋今次在內已是第6度獲提名最佳女配角，亦同樣5度獲提名最佳女主角，演技毋容置疑。以往大家留意她都是因為她的美好身材，她在不少電影中更有性感演出，故予人性感女星的形象。不過隨住她的努力，她的演技愈來愈好，大家亦不會只留意她的身材，而是把焦點放回她的演出上。她於《金宵大廈》入面飾演周小惠一角，就發揮得好好，演活了一個香港虎媽，引起共鳴。今次在《新聞女王》亦演活了劇中角色，得獎可謂實至名歸。

佢依家已經擠身實力派。(ig@ sammkoling)

高Ling參選2008年度香港小姐競選而入行，近年備受TVB力捧，劇集拍完一部接一部，最高紀錄是一年內拍了6部劇集排住隊播出街，高Ling肯捱肯搏，一直好畀心機演戲，雖然有樣有身材，但她努力擺脫花瓶形象，演技愈來愈有進步，終於捱出一番成績。

高Ling嘅演技得到認同。(ig@ sammkoling)