妳不是她｜黃庭鋒自認唔夠鬥　丁子朗：嚟緊都要正面交鋒

TVB愛情小品《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、黃庭鋒等人主演，昨日（6日）丁子朗與黃庭鋒到電台為電視劇進行宣傳活動，劇中二人是「情敵」的關係，到底有沒有「情敵見面，份外眼紅」呢？

丁子朗與黃庭鋒到電台為電視劇進行宣傳活動。(胡凱欣 攝)

丁子朗與黃庭鋒接受《香港01》訪問時表示沒有，現實中他們關係很好，但劇中的確由好朋友變成出現口角的情況：「有鬧交，因為我哋真係由套劇開始已經係好兄弟啦，跟住都冇乜機會去講心底說話，因為通常男人與男人之間都係飲杯嘢。」而黃庭鋒則說：「好尷尬，我哋啲情景通常都係酒吧度，通常都係3兄弟一齊嘅時候，就會講吓馬貫東嘅家事，我哋就好少話2個面對面講吓愛情呢一樣嘢。」

丁子朗與黃庭鋒劇中的確由好朋友變成出現口角的情況。(胡凱欣 攝)

但隨著劇情進入高潮，二人開始有爭吵，因為二人都喜歡上同一位女生「夏莉」，丁子朗則說：「嚟緊都要正面交鋒。」他表示之前已經曾經與黃庭鋒合作過，但未曾試過與黃庭鋒有爭執的情況，所以二人都有擦出不少火花。而黃庭鋒則說現在不夠丁子朗「鬥」，因為他變得「能歌善舞」。

丁子朗表示之前已經曾經與黃庭鋒合作過。(胡凱欣 攝)

二人被問到有關身型，在劇中黃庭鋒飾演健身教練，需要「騷肌」，而丁子朗亦是充滿肌肉的人，戲內戲外會否鬥一番時。黃庭鋒則說感到壓力：「一開始我聽到要除衫嘅時候，其實我都預咗佢都要除，咁點知佢第一集已經除咗，所以之後我要拍嘅時候，我就操到話係一個教練，之前要做好多嘢。」黃庭鋒更憶述當日拍騷肌鏡頭時，丁子朗亦同樣在場，他奇怪黃庭鋒為什麼要在拍之前做很多運動，黃庭鋒則說做了運動才可以令肌肉更突出。

黃庭鋒憶述當日拍騷肌鏡頭時，丁子朗亦同樣在場。(胡凱欣 攝)

而大家最關心的劇情發展方面，二人都不約而同的說：「已經開始舖緊出嚟。」並透露在這一兩集將會開始起變化，大家都會開始知道這一個夏莉的秘密。

大家最關心的劇情發展方面，黃庭鋒同丁子朗都不約而同說已經開始舖緊出嚟。(胡凱欣 攝)

早前TVB釋出預告時，已經有透露過丁子朗與馮盈盈這對情侶將會分開，他被問到劇中二人會否真的分開，而變成馮盈盈與黃庭鋒一起，丁子朗只說到他與馮盈盈在結局周的確會有不少的翻波：「我同盈盈真係會有離離合合啦，邊一對情侶唔係試過離離合合？」是否真的分開他們又大賣關子。