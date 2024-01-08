綠葉曾健明有個會計師兒子　資質聰穎繪畫比賽曾奪世界第三！

曾健明在幕前是「御用醫生」、「騙子王」，但私下的他就是一個愛錫老婆仔女的好老公、好爸爸。早前《香港01》相約他做訪問，他剛與太太從歐洲回港，原來是因為港大畢業的兒子Joe移居了英國任職會計師，兩夫婦每年都會抽時間去探望。言談間，曾健明就提到小時候曾對兒子做了一件事，讓他內疚非常，於是他從此不會再迫兒子學任何興趣班，任由他自由發展。

曾健明的兒子原來曾在繪畫比賽攞過「世三」，有超大獎盃！（受訪者提供）

現年32歲的Joe自小已是叻仔，曾健明大讚他天資聰穎：「細個嗰陣覺得佢樣樣都好有天份，例如，跆拳道、體操、游水，繪畫有一幅畫喺比賽得到全港冠軍、世界第三名，最後幅畫仲被政府收入資優庫！」不過，其實曾健明並冇如怪獸家長般，刻意栽培兒子成為藝術或某方面的天才，更坦言：「記得有次教佢鋼琴，我用木間尺大力敲佢手背，搞到佢嚎啕大哭，於心不忍，從此我就冇再迫佢一定要學啲乜嘢！」

曾健明曾打囝囝手背，但見到囝囝大哭後，以後都不再逼他。（陳順禎攝）

這些年來，曾健明兩夫妻只是幫囝囝報讀當年盛行的「公文數」和「公文英文」，他相信Joe也是當時培養起對數學的興趣，小學好幾年都獲得數學科第一名，而英文默書亦次次一百分。升上中學後，曾健明怕囝囝壓力大，讀得辛苦，所以依舊不敢強迫：「當年見佢讀得都幾辛苦，我哋兩老都唔敢再加鹽加醋，逼得佢太緊要，驚有反效果！」不過未知Joe是否受就讀科大經濟系的表哥薰陶，對經濟萌生興趣，在A Level經濟科取得A級，順利考入香港大學會計系，畢業後更成為會計師！

Joe在港大會計系畢業，兩夫婦去參加他的畢業禮。（受訪者提供）

不過，在香港做會計師非常辛苦，每日早出晚歸，於是Joe決定移居英國做會計師，而父親縱然不捨，亦唯有支持。他解釋：「佢嗰時每日由朝早做到半夜先坐的士返屋企，沖個涼、瞓幾粒鐘，又要返工。幾年後，咁啱英國有大公司請人，知道嗰邊工作會較輕鬆（假期多，冇香港咁緊張），就考慮過去英國攞多啲經驗同資歷，之後又進入『英國會計師公會』，留咗喺嗰邊工作。」為人父的他，坦言起初要分隔兩地都很難適應，但都放手讓Joe去試，問到可有想過隨兒子移民，他透露Joe他日可能會再回港工作，亦不諱言英國沒有自己想做的事，所以目前還是留在香港生活，久不久過去探兒子兼旅行。