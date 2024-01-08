萬千星輝2023｜飛躍進步女藝員分析　「新抱」王敏奕只有一個對手

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，是次總共頒發25個獎項，還新增了「最具潛質新人」，所以今年的「飛躍進步男/女藝員」一獎就變成不再只限於新入職藝員。早前分析過「飛躍進步男藝員」各入圍藝員的得獎成數，這篇亦會分析一下「飛躍進步女藝員」各藝員的走勢。



王敏奕話呢套劇係佢拍劇喊得最多嘅一次。

對比起「飛躍進步男藝員」，「飛躍進步女藝員」入圍名單的走勢就明朗得多。今年有陳楨怡、傅嘉莉、何沛珈、何依婷、劉穎鏇、戴祖儀、JW王灝兒、王敏奕、游嘉欣、炎明熹等人入圍。

劉穎鏇全晚濕身打到飛起。

陳楨怡雖然只係「閃現」飾演個案主角，但一樣備受注視，佢呢幕同高Ling喺山度跑，兩個都獲讚索女。

何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。

10位之中，首先要排除的是何依婷、劉穎鏇、陳楨怡和傅嘉莉四位，並不是說她們今年表現差，而是因為她們表現都屬意料之內，何依婷、劉穎鏇同屬二，三線花旦，排隊攞「最佳女配角」行列，基本上已過了拎「飛躍進步女藝員」的時期。傅嘉莉出演《一舞傾城》表現頗為亮眼，但仍屬正常發揮，「飛躍進步女藝員」應有更好選擇。陳楨怡...則存在感較低，可以忽略。

傅嘉莉嘅演出好有層次，唔同場口會有唔同嘅情緒演繹。

戴祖儀、炎明熹 兩位雖然也是愛將，不過今年表現只屬一般，炎明熹亦屬音樂類別，如果以「J Music、他和她的喵店長、唱遊大灣區」三個節目拎「飛躍進步女藝員」就實在難以服眾。同理，JW王灝兒和游嘉欣雖然有作品，不過表現未算突出。

戴祖儀出演《香港人在北京》。（截圖）

周嘉洛和游嘉欣在劇中分別飾演羅密歐及茱麗葉。（葉志明攝）

王敏奕奪獎呼聲好高。（劇集截圖）

.（左起）黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、何沛珈（Roxanne）、陳國麟（Doniven）、 馮子亮（Liam）、胡敏芝（Karen）玩自拍。

何沛珈今年真係勁多嘢做。

剩下的有出演《新聞女王》的王敏奕和憑9個劇集、節目入圍的何沛珈。先講有「新抱」之稱的王敏奕，雖說是曾志偉的「新抱仔」，經常被戲稱「後台硬淨」，但她亦僅憑一套《新聞女王》獲得觀眾認同，今年奪獎呼聲實在十分高。另一邊廂，何沛珈則以量取勝，先是有《愛回家》角色Luna入屋，再有《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》正劇，更有《東張西望》主持（雖然已離開了一段時間），不特止，還擔任了幾個旅遊節目和大騷主持，出鏡率非常之高。今年「飛躍進步女藝員」獎應是王敏奕和何沛珈之爭，無論是誰套獎都是合乎觀眾所期望的。

何沛珈咩都有，攞「飛躍進步女藝員」都好合理。（截圖）

何沛珈咩都有，攞「飛躍進步女藝員」都好合理。（截圖）