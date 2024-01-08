「澳門第一神顏」KOL溝兒華麗出嫁　《戀講嘢》爆默許前男友召妓

曾被網民票選封為「澳門第一神顏」的YouTuber溝兒（Chloe），年僅28歲憑靚樣獲不少網民追捧，IG逾15萬FOLLOWERS。原來唔聲唔聲榮升人妻，一月七日舉行超盛大婚禮﹗



澳門Youtuber溝兒（Chloe）被封「澳門第一神顏」。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）外形出眾。（IG：@chloel0）

溝兒（Chloe）去年曾上ViuTV《戀講嘢》擔任嘉賓，語出驚人指其中一名前男友「Add咗二千個左右嘅女仔，有啲係朋友Share俾佢（全部都係小姐？）係！ 」當中的對話內容主要圍繞價錢及提供的服務，而溝兒竟然默許男友繼續找性工作者，更與其中一名性工作者姐姐成為了交心好友，大膽言論令主持193詐舌。

澳門Youtuber溝兒（Chloe）曾上ViuTV節目。（節目截圖）

雖然年紀輕輕但溝兒已經決定封盤做人妻，1月7日在澳門一間六星級酒店舉行盛大婚禮做「曹太」，從相片見到單是會場佈置已相當揼本，溝兒先後換上多套禮服，重工刺繡加上閃石皇冠，相當華麗，猶如小公主般出嫁。

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮造型相當華麗。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮換多套禮服。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮佈置揼本。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮佈置揼本。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮佈置揼本。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）與老公穿上中式禮服。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）與老公穿上中式禮服。（IG：@chloel0）

澳門Youtuber溝兒（Chloe）婚禮造型相當華麗。（IG：@chloel0）