TVB收視｜周柏豪王敏奕《旁觀者》15點　《妳不是她》保持穩定

翡翠台上周（1日至7日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，長假期後翡翠台周一至周五黃金時段收視全線上升。



《東張西望》收視keep住平穩。（截圖）

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.3點（151萬觀眾），升2.2點，成平日收視榜首節目；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.9點（136萬觀眾），升2.8點；馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》，最高收視19.2點（125萬觀眾），升1.9點。

馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》收視都OK。（截圖）

馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》收視都OK。（截圖）

首周播出由周柏豪、王敏奕主演的時裝懸疑愛情劇《旁觀者》，最高收視15點（98萬觀眾），升2.1點；由肥媽、李家鼎主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》最高收視13.8點（90萬觀眾），升3.2點；《大灣區美味好玩攻略》最高收視12.6點（82萬觀眾），升1.9點。

首周播出由周柏豪、王敏奕主演的時裝懸疑愛情劇《旁觀者》，最高收視15點（98萬觀眾），升2.1點。（截圖）

首周播出由周柏豪、王敏奕主演的時裝懸疑愛情劇《旁觀者》，最高收視15點（98萬觀眾），升2.1點。（截圖）

周六晚《亞洲超星團》最高收視15.2點（99萬觀眾），悼念樂壇天后梅艷芳逝世20周年特備節目《永遠抱緊梅艷芳︰巴西熱浪嘉年華》，最高收視10.4點（68萬觀眾）。

《中年好聲音2》最高收視21.1點（137萬觀眾），升2.9點。（截圖）

《中年好聲音2》最高收視21.1點（137萬觀眾），升2.9點。（截圖）

周日晚播出獎門人曾志偉主持《獎門人新春感謝祭》最高收視23.2點（151萬觀眾），升4.1點，成周末最高收視節目；接住播出歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視21.1點（137萬觀眾），升2.9點。