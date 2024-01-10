妳不是她｜丁子朗覺得馮盈盈好陌生　一件物件透露呢個夏莉嘅秘密

TVB的愛情小品《妳不是她》由丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒主演，昨日（9日）一集劇情終於講到丁子朗覺得眼前的女友馮盈盈由撞車後變得跟之前不同，現在的馮盈盈變到他覺得陌生，而劇情亦開始透露這一個馮盈盈到底為什麼有這麼大的轉變。

丁子朗覺得眼前的女友馮盈盈由撞車後變得跟之前不同。（節目截圖)

劇情亦開始透露這一個馮盈盈到底為什麼有這麼大的轉變。（節目截圖)

馮盈盈私下接近袁文傑，以身犯險施美人計拍下袁文傑的真面目，並將片段交給姚嘉妮後，被丁子朗知道後感到不滿，兩人因此而吵架。另外一提的是今集還有馮盈盈的出浴鏡頭，可以見到丁子朗在馮盈盈洗澡時與她攤牌，質問她為什麼要接近袁文傑，要覺得這一個馮盈盈不是她所認識的女朋友，丁子朗生氣離開浴室，馮盈盈只披著浴巾便衝上去抱著他，畫面香艷，絕對讓人有無限的暇想。

馮盈盈私下接近袁文傑，以身犯險施美人計拍下袁文傑的真面目。（節目截圖)

丁子朗生氣離開浴室，馮盈盈只披著浴巾便衝上去抱著他，畫面香艷，絕對讓人有無限的暇想。（節目截圖)

丁子朗在外喝至醉倒後，黃庭鋒把他扶回家，丁子朗在酒醉後向馮盈盈說：「你明明係夏莉，都唔明嫲嫲話你唔係，不過，你真係愈來愈唔似我女朋友！」馮盈盈即露出心虛的表情，更走到一旁拿出一部顯示是「7G」的電話出來，裡面是一張馮盈盈與另一個style的丁子朗合照，令整個故事的答案呼之欲出。

丁子朗在外喝至醉倒後，黃庭鋒把他扶回家。（節目截圖)

馮盈盈走到一旁拿出一部顯示是「7G」的電話出來。（節目截圖)

丁子朗之後向馮盈盈坦白自從撞車後就覺得她變了：「你令我覺得你好陌生，我唔知係我唔夠了解你定係你已經變咗。」而馮盈盈亦情深向丁子朗剖白：「喺呢個世界，Archie同柳生一啲都唔重要，我眼中就只有你一個，你睇唔到我嘅努力咩？我只係想幫你。」說完便向丁子朗送上情深的一吻，在她說出「喺呢個世界」便已經透露了「她」其實是來自另外一個世界，至於真正的夏莉到底去了哪裡，還是要等劇情的安排。

丁子朗之後向馮盈盈坦白自從撞車後就覺得她變了。（節目截圖)