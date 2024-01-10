妳不是她｜葉蒨文同劇中Fiona背景相似　現實卻勁高冷保護自己

TVB的愛情小品《妳不是她》中丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒等人主演，前日（8日）於尖沙咀進行宣傳活動，一眾演員亦有出席。而近日於劇中飾演低EQ港女Fiona（葉蒨文 飾演）流出與柳生的床照，因而引起熱話。

丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒等人主演，前日（8日）於尖沙咀進行宣傳活動。（胡凱欣 攝）

葉蒨文接受《香港01》的訪問時表示不怕演出這類角色而被定型：「都唔驚嘅，因為入行到而家都做過唔同嘅角色，咁我都做過千金小姐、跟住又做過Candy，都覺得幾多元化，雖然做得比較多妓女同小三呢啲角色，但係我覺得接觸到唔同嘅角色，又唔會話太偏向呢一面。」

葉蒨文近日於劇中飾演低EQ港女Fiona，而引起熱話。（胡凱欣 攝）

她被問到現實中會否遇到已經有女朋友的男生，她說：「都有人試過會追求我嘅主動，但係通常我都會拒絕佢，因為我自己係好在乎係一對一嘅。唔好話我自己會唔會做小三，我應該都未必接受到自己嘅男朋友或者老公有另外一個人。」雖然葉蒨文經常在劇中飾演「小三」角色，但她本人卻對自己的愛情卻不會接受第三者的存在或是做第三者。

現實中葉蒨文如果遇到已經有女朋友的男生會點？（胡凱欣 攝）

葉蒨文亦講到自己本身與這個角色Fiona有點像，她與Fiona一樣都是來自單親家庭，但現實中的她並不是像劇情一樣，現實中的她在愛情方面很保護自己。她說自己：「平時出去見朋友我就冇所謂嘅，我就大情大性做自己，但係遇到真係鍾意嘅呢，我就會比較高冷，保護自己。」

葉蒨文亦講到自己本身與這個角色Fiona有點像。（胡凱欣 攝）

至於被問到男友會否不喜歡她演這些角色時，她卻回答：「我諗我屋企人嗰啲，身邊都冇人會對我嘅事業有咩意見，佢哋都好支持我做每一個角色。」而被問到下個月將會怎麼過情人節時，她就表示未知道會否有得過，可能要在工作中渡過。

葉蒨文被問到男友會否不喜歡她演這些角色。（胡凱欣 攝）

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