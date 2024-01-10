妳不是她｜郭柏妍美腿色誘林景程　被馮盈盈揭發老千身份床上混戰

TVB劇集《妳不是她》每集都有不同故事線，劇中人人都有發揮機會昨晚（1 月9日）的一集，劇情就圍繞著車婉婉、林景程及郭柏妍三人發展。

天使變身魔鬼大反差

昨晚一集，身為保險經紀卻因口才欠佳屢遇挫折的林景程，一直備受上司車婉婉護蔭。某日林景程遇上自稱同行的郭柏妍；郭柏妍不但向林景程示愛，更將大額保單與林景程開心share，車婉婉深感事有蹊蹺的因而與林景程發生激烈爭執…最終林景程果真是誤墮老千局，被郭柏妍男友鄒兆霆反索償二百萬之餘，更遭擄走禁錮…今晚，郭柏妍將撕破「小鳥伊人」假面、露出窮凶極惡真性情，天使與魔鬼反差之大讓人驚艷！

郭柏妍一開始是如純如小綿羊般。

林景程因郭柏妍而與車婉婉閙交。

擺脫乖乖女固有形象

劇中飾演「雙面Bitch」的郭柏妍，這次角色甚有突破，面對林景程時，不但全程看似人畜無害，更嬌嗲味極濃經常如小綿羊般向林景程撒嬌；不過今晚一集，老千身份敗露的郭柏妍將露出態度惡劣真性情，除了會與馮盈盈大打出手，更會喪鬧老千男友，其中一句「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，完全擺脫了郭柏妍固有的乖乖女形象。

郭柏妍和鄒兆霆設局呃林景程。

首次演大膽床戲

昨晚郭柏妍將雙腳擱在林景程大腿撒嬌一幕更是引爆熱烈討論，郭柏妍除獲讚顏值爆燈、嗲功一流外，其修長美腿亦大受關注！談到相關床戲，郭柏妍坦言是一大突破：「我冇試過拍呢類情景嘅床戲，都好多謝監製April全程guide住我哋點做。」郭柏妍又透露今晚將會怒摑林景程。

郭柏妍將雙腳擱在林景程大腿撒嬌。

郭柏妍的修長美腿吸引觀眾都集中在這裏。

為拍劇經常和與親弟閙交

並笑言十分感激對方：「好多謝佢嘅信任，同埋辛苦晒佢塊臉，都想同佢講聲唔好意思。不過打完佢之後，我就開始掌握到拍劇點樣打人可以一take過。」雖然劇中「鬧人打人唔使本」，但郭柏妍坦言平時很少與人吵架，今次為了投入角色只能辛苦親弟做「嗌交替身」：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。」

郭柏妍化身惡女。

郭柏妍的老千身被馮盈盈發現，二人大打出手。