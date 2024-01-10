Tyson Yoshi被內地網民認錯是前TVB當家小生：這是哪個明星

現年29歲的獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥），個性直率敢言有性格，是不少新一代年輕人的偶像。不過內地網民似乎就對他比較陌生，上演一幕「而我不知Tyson Yoshi是誰」。

日前有內地網民在港某時裝店遇到Tyson Yoshi。（小紅書圖片）

該網民不知道Tyson Yoshi是誰。（小紅書圖片）

近日，有內地網民來港旅行時遇到Tyson Yoshi，事後在小紅書以「大家，這是哪個明星啊？我不認識」為題開Post，並寫道：「在香港去坐地鐵，好多人排隊進這個服裝店，這是誰啊？」而這個「誰」正正就是Tyson Yoshi，從背景環境推測，Tyson Yoshi當時應該準備從服裝店離開，而他也沒有擺明星款刻意戴上口罩或帽子等其他的，貫徹做回自我，不過其一身健碩的身形，仍然非常搶眼。

Tyson Yoshi非常低調。（小紅書圖片）

該網民出Po問Tyson Yoshi是誰。（小紅書截圖）

有內地網民以為是吳卓羲，在帖文下留言：「未點入來前小圖以為是唔唱K」、「圖一以為唔唱K」、「第一眼唔唱K 第二眼：mc 第三眼：吳卓羲版張天賦 看評論區Tyson」。

有網民第一眼以為是吳卓羲，可能大家都有個衝動樣。（梁碧玲攝）

有網民以為是吳卓羲。（小紅書截圖）

有網民以為是吳卓羲。（小紅書截圖）

另外，也有網民好奇「明明係Tyson yoshi，點解咁多人話係張天賦，認真定講笑」？其他好心網民回覆：「因為之前Tyson坐的士俾司機認錯以為係mc，然後mc同佢一起出活動發po影tyson嘅相話自己見到張天賦啦！所以依家個都話Tyson系張天賦哈哈哈哈哈。」不過，也有網民稱Tyson Yoshi是近幾年香港比較好的Rapper，而且樣子帥，歌又好聽。

Tyson Yoshi坐車被司機誤認係MC 一齊工作即偷拍：呢個咪Tyson？

有網民好奇「明明係Tyson yoshi，點解咁多人話係張天賦」。（小紅書截圖）

Tyson Yoshi和MC都是近年深受年輕人喜愛的性格歌手。（IG截圖）