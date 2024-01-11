妳不是她｜馮盈盈為丁子朗向黃庭鋒攤牌　傷心到流眼淚就被車撞飛

TVB的愛情小品《妳不是她》由丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒主演，昨日（10日）一集劇情終於揭穿了所有人的關係，馮盈盈終歸不是「夏莉」，而是在「平衡時空」的另一個她。今集黃庭鋒成為大輸家，一集之內更要「重創」多次，真是看到都覺得「痛」。

TVB的愛情小品《妳不是她》由丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒主演。(《妳不是她》截圖)

今集黃庭鋒成為大輸家，一集之內更要「重創」多次，真是看到都覺得「痛」。(《妳不是她》截圖)

前日（9日）一集提到馮盈盈瞞著丁子朗與黃庭鋒去救林景程，另一邊廂，郭柏妍終於露出真面目，她絕對不是之前清純可人的女孩，更是控制kenny這個「老千」的背後人物。而黃庭鋒約了kenny出來談放了林景程，kenny不肯，黃庭鋒與馮盈盈只好尾隨kenny而得知林景程被困在何方。馮盈盈趁kenny未鎖好門期間便衝入屋內救林景程，黃庭鋒及馮盈盈與kenny及郭柏妍打了起來，雙方分別展開混戰。

馮盈盈瞞著丁子朗與黃庭鋒去救林景程。(《妳不是她》截圖)

郭柏妍終於露出真面目，她絕對不是之前清純可人的女孩。(《妳不是她》截圖)

這一場打鬥鏡頭就是馮盈盈與郭柏妍日前提到打得很辛苦的一幕，兩位女士大打出手，郭柏妍先用棒球棍橫掃桌上的東西，之後便用棒球棍壓在馮盈盈身上。而男士方面雖然只是赤手空拳，但也是拳拳到肉，看到在電視前的觀眾也緊張起來，擔心黃庭鋒會被打敗。最近黃庭鋒一招反壓kenny，但卻被郭柏妍用棒球棍打到頭部，瞬間伏在地上，這是黃庭鋒於今集第一次受傷。

這一場打鬥鏡頭就是馮盈盈與郭柏妍日前提到打得很辛苦的一幕。(《妳不是她》截圖)

黃庭鋒被郭柏妍用棒球棍打到頭部，瞬間伏在地上。(《妳不是她》截圖)

馮盈盈與黃庭鋒救出林景程後便去了醫院，而丁子朗得知馮盈盈與黃庭鋒一同做出這些危險的事情後，隔膜更深了。當丁子朗告之馮盈盈，原來黃庭鋒一直都對她有意思時，她分別約了二人到同一間餐廳向黃庭鋒攤牌。

丁子朗得知馮盈盈與黃庭鋒一同做出這些危險的事情後，隔膜更深了。(《妳不是她》截圖)

丁子朗告之馮盈盈，原來黃庭鋒一直都對她有意思時，她分別約了二人到同一間餐廳向黃庭鋒攤牌。(《妳不是她》截圖)

馮盈盈向黃庭鋒說：「阿man，我有啲嘢想好認真咁同你講，我份人比較直接，好多時候我都唔諗咁多，可能因為咁，我做嘅嘢會令你誤會。我今日係想同你講清楚，我一直都只係當你係朋友，我唔想阿信有啲咩誤會或者唔開心。」而黃庭鋒亦說：「我其實諗咗好耐，我都好想同你講，我唔可以當你係朋友，我以為自己得㗎，但係唔得。係我一直以嚟都冇好好處理好對你嘅感覺，呢種感覺好似收埋咗，但佢又唔係冇咗喎。」之後便聽到黃庭鋒心碎的聲音，這是他在今集中第二次受傷。

馮盈盈向黃庭鋒攤牌。(《妳不是她》截圖)

馮盈盈攤牌後便聽到黃庭鋒心碎的聲音，這是他在今集中第二次受傷。(《妳不是她》截圖)

黃庭鋒帶著傷心的情緒離開餐廳，駕著電單車揚塵而去，他一邊駕車一邊回想馮盈盈跟他說：「我對你除咗朋友之外，冇其他任何感情。」令黃庭鋒終於流下傷心的眼淚，當他在回想與馮盈盈及丁子朗的點滴時，一時分神被對線的汽車撞到。路過的丁子朗及追出來的馮盈盈見到後立即把他送進醫院，這是黃庭鋒於今集第三次受傷，而且一次比一次嚴重。第一次是皮肉之苦，第二次是心靈上受傷，第三次是短時間經歷頭兩次傷痛後再外加被車撞，認真是看到都為他心痛。

黃庭鋒帶著傷心的情緒離開餐廳，駕著電單車揚塵而去。(《妳不是她》截圖)

黃庭鋒終於流下傷心的眼淚。(《妳不是她》截圖)