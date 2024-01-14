獨家｜李龍基澄清冇將七層物業轉名未婚妻　Chris：從未諗過悔婚

今年73歲的李龍基（基哥），自從公開認愛比自己小36年的未婚妻王青霞（Chris）後，引起外界不少評論及關注。由於兩人年紀差距大，很多不知內情的人對這對「爺孫戀」不睇好，甚至稱基哥作「提款基」，認為Chris一心騙他錢，說基哥遲早人財兩空。

原本二人未有打算特別回應種種傳聞，但早前Chris搭小巴時竟然當眾遇襲，渾身瘀痕，對方大聲喝罵她：「賤人！嘔返基哥嗰七層樓出嚟！」由於事態嚴重，為人身安全著想，基哥與Chris決定透過《香港01》獨家專訪澄清5點失實傳聞，基哥說：「我從來冇講過話我將七層樓俾咗佢。」並還原事件真相。

場地：鵝頸橋四季火鍋

攝影、攝錄：潘樂文、麥超億

剪接：潘樂文、葉思雅



基哥與未婚妻Chris接受《香港01》獨家專訪，澄清五點失實傳聞。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris當街遇襲 被喝罵「嘔返七層樓出嚟」

基哥與Chris的戀情曝光以來，因年紀差距而負面新聞不斷，甚至有YouTuber及網站捏造假消息攻擊二人，原本兩人以為只是鍵盤戰士隨便說說，將他們當成「流量密碼」。不過最近卻有一名疑是基哥的擁護者，因誤信「基哥將七層物業過戶Chris」的消息而當街襲擊Chris，基哥說：「真係會有人推到佢仆喺度，仲大聲話：『賤人！唔好呃李龍基呀！嘔返七層樓畀佢！』」Chris重述案發經過，指自己坐小巴時，有一名外表粗獷的男士，趁她下車時一腳踩在她小腿、伸她向前，雖然當日天氣凍，她身穿厚衫，但亦跌到周身傷，包括：臉部、膊頭、腰、腳等都是瘀痕。

Chris當街被罵「嘔返七層樓出嚟」不特止，更當眾遇襲、由頭傷到落腳。（受訪者獨家提供）

由於對方講出「賤人，嘔返七層樓出嚟，唔好再呃李龍基。」所以他肯定不是「點錯相」，而是存心衝著Chris而來，可惜對方馬上趁亂逃逸，令她難以追究，「我跌嘅時候趴低咗，跟住有人扶我，但係後邊已經大家都落車，唔係好留意到係咩人。呢個真係刑事罪行，但佢啱啱好揀正嗰個位，落車嘅地方係個公園，個車對住嘅位置就係坐乘客嘅位置，唔係落車口。佢淨係用隻腳撐我，嗰個人走甩都唔知邊個。（因為架車開走咗？）架車停咗，有人扶我，我跌低肯定好多人圍住，所以冇仇報，唔知邊個。」事件令Chris蒙上心理陰影，現時基哥不准她單獨出街，即使出街都必須搭的士，盡量在人多的地方活動。

請按下圖睇更多Chris遇襲後傷勢：

基哥從未將七層樓轉名Chris 揭業權現有主人

有見及此，基哥必須澄清五點，第一就是他未有將物業業權轉讓Chris，他說：「我而家好老實咁講，我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢，我從來冇講過，係佢哋唔知喺邊度收到風返嚟。」他強調Chris冇呃自己錢，斬釘截鐵表示自己從過往任何訪問中肯定冇提過以上內容，跟胡說的人表示：「作到咁大冇意思」，並還原事實真相，基哥說：「我事實係以前買咗好多樓，但係因為我要同佢喺埋一齊，我同我前妻離婚，我將所有嘢俾晒佢（前妻），所有樓、車位，全部過戶，可能有呢啲小小嘅淵源出咗嚟，啲人以為佢收咗七層樓。但係我亦都費事去澄清，佢同我唔介意咪得囉，但係最近發生呢件事，我覺得真係有必要澄清一下。若然再係咁落去，分分鐘有啲比較激烈嘅粉絲，唔知會做乜嘢，所以我一定要講清楚。」

基哥強調：「我從來冇講過話我將七層樓畀咗佢。」（攝影：潘樂文、麥超億）

此外，他談到Chris家境不俗，家族在佛山有間大工廠，並提到：「佢父親有一段時間好反對我哋，直情同佢講，你返嚟啦，我畀返幾個股份你，買架$100萬嘅Tesla畀你，你返嚟啦，離開佢，但佢都不為所動。到而家到佢屋企完全接受我哋，好，既然你愛得咁深，由得你，咁點解需要呃我嘅錢？分分鐘我呃佢嘅錢！佢自己有兩層⋯⋯」Chris接著說：「我自己有物業。」包括一層1,800多呎，一層1,500多呎的單位。早前有人撞到二人搭巴士，拍照時裁走Chris，只影低基哥再放上網，說他被騙光家財、晚境淒涼要搭巴士，基哥得啖笑：「我唔覺得我係咩特別嘅人物，冇乜所謂，我都係一個打工仔，只不過我份工特別啲，同你份工唔同咁解，我搭巴士冇問題喎。」更指自己也會搭小巴和地鐵。

基哥指，Chris有兩層逾千呎物業，且家境豐厚，根本無需貪圖他的錢。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris身家豐厚 否認東莞坐枱謠言

第二點，有人說Chris在東莞「坐枱」做小姐，基哥就指Chris 10歲就去美國讀書，「若然佢家境係咁困難，需要佢出嚟呃錢或者坐枱嘅話，點解要送佢去美國？」而Chris也補充自己自小學琴、學畫畫、寫書法，表示原生家庭條件相當優厚，更提供學費單、學揸飛機賬單等證據（詳見另稿），指自己單是學費都超過$40萬美金，並說：「如果等陣畀張賬單你睇，我讀書要幾多錢，正常你都好難處理，佢唱到嘔都未必搞掂！」

基哥認為很多失實謠言都非常荒謬、惡毒，又指Chris身家豐厚，無需呃錢或坐枱做小姐。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥心痛Chris超強畫功慘被屈成電腦作畫

第三點，Chris畫功了得，可說是「丹青妙手」，經常於IG曬畫作及超強畫功，又愛將畫作送給圈中人，譚詠麟、羅家英、陳煒、羅蘭、馬國明、湯洛雯等圈中人都收過她的畫作，而Chris亦曾透露每畫一幅畫約需三星期。不過，有人卻「老屈」她用電腦作畫，基哥心痛不已，「佢自己畫，我都知，啲人就話畫咩畫啫？電腦掃描啫？嘩！呢個誹謗好大！係唔係畫嘅，一睇就知，佢自己未睇過，就話『畫咩啫？掃描啫。』我有啲心悒嘅感覺，我哋香港人點解仲有咁多質素咁低嘅人？」

Chris（右三）經常畫畫送給基哥的朋友，姜大衛、李琳琳、盧宛茵、文雪兒等都收過她的作品。（Instagram：chrisart1017）

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Chris與基哥子孫相處融洽

第四點，有報道指Chris的子女向傳媒控訴基哥被呃錢，基哥就強調，根本自己的仔女幾乎從未在媒體曝光，遑論接受訪問。他表示Chris與自己的子孫實質相處融洽，不時食飯見面，「我啲女間中都會Send message畀佢，話多謝你照顧我老竇。」不過另一邊廂，Chris的雙親起初卻不接受基哥，Chris不諱言：「你如果有個女，你用心栽培佢，相信你同我爸爸媽媽諗法一樣。（佢當時點樣阻止？）佢叫我改名換姓，話你搞到咁大鑊。（佢唔鍾意係因為年紀差？）佢哋好𤷪係……有啲親戚朋友影返我同佢嘅新聞畀我屋企人睇，我嗌佢哋唔好睇。我改變唔到我家庭，但我嘅堅持佢哋又無可奈何，叫做我逼佢就範，但係都唔好搞到佢真係好難過咁囉。」隨著時間，Chris家人就慢慢接受現實、自我消化。

Chris與基哥及前妻所生的子女相處融洽，基哥又澄清，仔女從未對傳媒講過Chris的不是。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris家有白事延期婚禮 從未想過悔婚

而第五點，基哥和Chris原定於23年年尾結婚，不過由於Chris家中有白事，不得不按照傳統及家人意願，把婚事延期，100天內不得辦喜事，卻被說成是「七層樓到手就悔婚」，她直指從未諗過悔婚，「網上寫到我自己作咗個故仔出嚟，問我屋企係咪死咁多人啊？要搞到咁大鑊，冇人會咒自己屋企人！尤其呢個係由細到大教我好多嘢嘅外公，我每一次講都係好難過。」基哥有留意網上評論，他說：「一宣布咗話延遲，嗰啲咩YouTuber話『梗係啦，收咗七層樓，踢晒啲仔女出街，仲唔一腳伸你個老嘢走？』」他認為有這種想法的人都是「心地唔好」，「點解一睇見個消息出嚟，就覺得睇你幾時衰，睇你幾時死？」基哥又表示，其實自己與Chris 18年確立關係後曾想過閃婚，但他亦擔心過自己會否被一時熱戀期沖昏頭腦，想再觀望清楚，又遇著其後的社會事件、疫情等，才拖到現在，但一定會結婚。

講到外公離世，Chris一度哽咽。（攝影：潘樂文、麥超億）

基哥明白老夫少妻的確多人關注，身邊朋友都有問起，但他覺得，質素高的人會問：「相處得好唔好啊？得唔得呀你哋？」知道二人相處和諧，會說恭喜，並叫兩人好好經營。相反地，質素低的人則會說：「『佢呃佢錢㗎啫，咁老佢都吼？肯定呃佢錢啫！呢個老嘢臨老入花叢，見到後生女梗係嗒佢啦！』呢啲就質素低，佢永遠唔會感覺到真係有啲真嘅愛情，佢唔會相信。」而講到婚期延到何時，兩人尚未定好，稍後會去美國籌備，但不打算鋪張大搞及公開婚期，Chris謂：「第一我哋真係唔會請你飲，唔需要你畀人情，我哋自己OK就OK，我哋只係簽紙。」基哥續道：「想畀返個名佢，等佢同屋企人交代，我唔係玩你個女，我係好認真咁做你女婿，希望外父第日將家產交返畀你女婿，哈哈。」

雖然未正式簽紙，不過即將結婚的基哥與Chris已經以老公、老婆相稱。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris無懼被稱「大陸妹」及標籤 自豪中國人身份

基哥曾在其他訪問提到，女友來自國內，令外界對她有定型或標籤，Chris則以中國人身份感到自豪，無懼被稱「大陸妹」，她說：「你哋形容我大陸妹唔緊要，因為其實全中國都係處於一個大陸裡邊，你嘅祖輩都係來自大陸，大陸係我哋祖國。」她自豪自己與基哥都同樣愛國，又表示：「冇人會希望自己國家唔好，當你自己國家好，你去到邊度都會覺得有面子。」、「我覺得可以成為一個中國人係非常之自豪，因為我哋可以承傳五千年華夏嘅歷史。」