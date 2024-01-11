妳不是她｜馮盈盈郭柏妍互片狠辣又吸睛　黃庭鋒爆拍打戲最大阻礙

無綫劇《妳不是她》開播以來掀起網民討論，大家都估女主角夏莉（馮盈盈飾）的真身到底是甚麼，這個醞釀了足足兩個多星期的謎團昨晚（10 日）終於揭盅，不少網民大嘆意料之外。

對於「妳不是她」嘅背後真相原來係平行時空，網民都好詫異。

對於「妳不是她」嘅背後真相原來係平行時空，網民都好詫異。

對於「妳不是她」嘅背後真相原來係平行時空，網民都好詫異。

另一個時空嘅林信係死咗嘅。

另一個時空嘅林信係死咗嘅。

到底身陷險境嘅夏莉，最終可唔可以返到去原本嘅世界呢？

昨晚劇情還原當日夏莉與林信（丁子朗飾）撞車現場，原來當時另一個時空的夏莉與林信亦同樣鬧分手兼撞車，不同的是在另一個時空主動提出分手的是林信，負責駕車的是夏莉。由於兩個時空的夏莉及林信差不多於同一個時間點撞車，這個巧合造成兩個時空的夏莉對調身份，原本的夏莉去了另一個時空後，由於該個時空的林信於車禍現場死亡，導致夏莉以殺人罪被即場逮捕，配以滂沱大雨畫面及暗黑氛圍，令劇情更趨緊湊…

庭鋒嘅深情同柔情眼神為佢吸獲唔少正評。

佢同盈盈劇入面都有唔少浪漫場口。

再重溫多次郭柏妍嘅狠樣先。

呢吓爆樽好真實。

呢吓爆樽好真實。

憑此劇人氣急升的黃庭鋒，昨晚演出亦相當精彩，繼之前晒肌挑戰體能之巔後，這次再挑戰身手。劇情講述夏莉為幫林信家姐林善（車婉婉飾）救回被擄走的 Anson（林景程飾），竟背著林信找其好友阿 Man（黃庭鋒飾）幫忙，並與洛妍（郭柏妍飾）及其男友 Kenny（鄒兆霆飾）展開混戰。

女有女打

男有男打，各有各凶狠。

由梳化一直打到碌落地，真係少啲體力腰力都唔掂。

由梳化一直打到碌落地，真係少啲體力腰力都唔掂。

由梳化一直打到碌落地，真係少啲體力腰力都唔掂。

在一分半鐘的對打戲中，除了馮盈盈和郭柏妍的女人交狠辣又吸睛外，黃庭鋒與鄒兆霆的拳頭交亦不容忽視。兩名猛男除了在地上瘋狂扭打兼互摑，更由地下打到跳上梳化再齊齊碌回地面，當中黃庭鋒更先後被郭柏妍以玻璃樽及棒球棍打頭。

女人狠起上嚟都唔惹少。

女人狠起上嚟都唔惹少。

女人狠起上嚟都唔惹少。

打到滾床單。

郭柏妍最終係畀馮盈盈嚇到喊。

談到該場動作戲，黃庭鋒笑言是「耗盡體能」，皆因拍了整整一個通宵，很多動作都是「即學即打」，並笑言拍攝最大障礙是二人身上的背心：「好難呀真係，一來個地方細，二來原本諗住只係簡單拉扯戲，因為著住背心做唔到個效果，所以臨場變陣一嚟就要滾完落地再跳上梳化，同埋要用拳頭對打。」

郭柏妍最終係畀馮盈盈嚇到喊。

庭鋒個角色唔單止受傷，仲要畀好朋友怪責，陰公。而佢個委屈同有口難 言樣真係幾令人同情。

庭鋒個角色唔單止受傷，仲要畀好朋友怪責，陰公。而佢個委屈同有口難 言樣真係幾令人同情。

庭鋒個角色唔單止受傷，仲要畀好朋友怪責，陰公。而佢個委屈同有口難 言樣真係幾令人同情。

而一直暗戀夏莉的阿 Man，自劇情爆出是其認識夏莉在先、並忍痛讓愛予好友後，即贏得不少網民同情及支持！昨晚阿 Man 捨身為夏莉出頭後，不但換來阿信呷醋兼鬧爆，更遭夏莉狠心撇清關係，最終傷心過籠的阿 Man 失神下炒車、並因頭部重創再度入院…阿 Man 的「悲情男二」遭遇，加上黃庭鋒情深眼神及經常有口難言的失落表情，令阿 Man 的「無私犧牲」人設更加突出，有網民直言：「睇完套戲阿 Man 超級加分！」為黃庭鋒吸獲不少人氣。

庭鋒個角色唔單止受傷，仲要畀好朋友怪責，陰公。而佢個委屈同有口難 言樣真係幾令人同情。

之後盈盈仲決定同佢撇清關係。

被盈盈狠狠落閘後，庭鋒依然保持有風度嘅微笑。

對於獲網民力撐，黃庭鋒笑言開心又感恩，並感激監製及編審賜予好角色：「我個角色對夏莉嘅愛係唔係想拆散佢同林信，而係真係一直只係想付出，所以先令到個角色咁感人同埋入屋。」黃庭鋒更搞笑謂：「我之前拍親劇都係九死一生，今次就令大家覺得我好慘咁。總之能夠令觀眾投入到又睇得肉緊，我已經好開心。」