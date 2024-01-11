AGA江海迦升呢人妻氣勢勁　新專輯300隻限量版預購55分鐘火速售罄

AGA江海迦昨日（1月10日）正式開始新專輯《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》Deluxe版預購，限量300張專輯於開賣55分鐘火速售罄，成績令人鼓舞，AGA亦非常感動。

AGA江海迦新專輯《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》Deluxe版預購，限量300張專輯於開賣55分鐘火速售罄.

《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》專輯首度聯乘日本牛仔褲品牌推出，每張設計均獨一無二，用上牛仔褲品牌獨有和紙造成的洗水丹寧布作封面，封底附有手寫序號，全球限量300隻。

成績令人鼓舞。

新專輯《Agatha》平裝版將會於1月19日正式推出，AGA昨日得知Deluxe版售罄已立刻在社交平台上報喜，她更寫道：「好多謝你哋，將會有件重要事要送給你們，請留意。」暗示稍後時間會有驚喜送給樂迷，大家密切留意。

今次造型破格。

AGA表示非常感動：「知道售罄這個消息非常感動！因為這張專輯前後經歷了三年時間去完成，其中Disc 2是自休假回來後的創作，當中作出了很多不同嘗試，不斷尋找自己，所以得知售罄消息非常感動！亦很感激樂迷一直支持我，讓我可以繼續做自己喜愛的事情。」

《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》專輯首度聯乘日本牛仔褲品牌推出。

今次《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》限量300張，AGA特意留起編號001的一張收藏。她又解釋為何以自己本名Agatha去命名專輯：「今次專輯名為《Agatha》，創作時是尋找自己的過程，找回自己的初心，有一種回到原點的感覺，所以用自己原名Agatha去命名。」

利用丹寧材質作Deluxe版專輯的封面。

被問到為何用丹寧材質作Deluxe版專輯的封面，AGA形容是一個緣份，她說：「自己有位設計師好友，他擅長以和紙編成紗線製作牛仔褲，所以大家將會收到的限量版專輯封面也是用上這種獨特材質。有天跟他聊天，談到自己創作也喜歡在紙張上書寫，跟他慢慢編織一條牛仔褲相似，而我則是一頁頁紙去寫去創作，寫到開演唱會，跟樂迷分享自己不同面向，一同成長。」她又提到今次封面用上的丹寧布剪裁、洗水等等都是獨一無二，寓意大家都是獨一無二完美的個體的存在。

Aga解釋為今次專輯名為《Agatha》，創作時是尋找自己的過程，找回自己的初心，有一種回到原點的感覺。

AGA今次在新專輯的造型有別以往，邀請到兩位藝術家朋友合作，在她身上繪製不同圖案，象徵著她的歌曲創作如同她身上的烙印，記錄著自己的成長。她提到演唱歌曲可以表達心情，同樣地圖案也能表達心情。在照片中，AGA 身上多處都有不同的圖案，這些圖案都是Aga 想表達給樂迷知道的。

AGA說： 「我記得在演唱會上，有一幕係將自己寫過嘅音符、旋律都放上銀幕上。我就諗可唔可以將自己喜歡的圖案都放在身上，或者著在身上，結果團隊就提議玩印水紙。全身畫上的圖，現實中應該唔會咁做，所以好想可以試一次。」AGA又提到最喜歡封面的造型，風格上是很Raw、簡樸一點，同時又帶點edgy的感覺，貼近自己真正日常喜歡的風格，感謝造型師的精心安排。