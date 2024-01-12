周吉佩6位數開音樂中心 愛妻幫手管理唔怕磨擦：我哋經常嗌交

周吉佩（吉吉）投資6位數字金額開的《好聲音中心 Great Voice Center》今日（12/1）於觀塘商業區新張開幕，圈中好友到場祝賀，場面熱鬧。吉吉接受《香港01》訪問時表示：「其實開呢間中心，由我一講過話做，我就即刻去睇好多個單位，最終就畀我搵到呢一度，係用咗3幾個月就完成。當中嘅有啲裝修隔音設備，我都有幫手裝修。音響器材方面，我都係親力親為去搵，我一啲都唔馬虎㗎。」

吉吉開辦的《好聲音中心Great Voice Center》今日於觀塘商業區新張開幕。（葉志明攝）

被問到太太在音樂中心會是甚麽身份？吉吉笑言：「佢係老闆，但都要做，佢負責管理行政上面嘅嘢，例如上堂嘅時間安排等等，佢好多嘢做。（有咩獎勵吓佢？）唔講啦，暫時唔獎住，畀咗目標自己先獎啦。不過佢而家都好投入咁去做生意，因為佢係比較危機感重嘅人嚟，佢會擔心做得唔好。相對我就鍾意衝，好多嘢唔理，例如見到個音響器材，我鍾意我就會買。但佢就會話睇定啲喎，所以佢就係負責財務部嘅。（擔唔擔心兩公婆一齊做生意會有好多磨擦？）擔唔擔心？其實都嗌㗎啦，因為我哋經常嗌交，大家都相處咗咁多年，大家都係為咗件事而去傾啫，所以大家都明嘅。（咁幾好喎，可以加深了解！）唔使啦，大家都好深啦，唔好再加深，再加深又會鬧交，哈哈！」