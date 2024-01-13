MV導演李志倫為博愛搞慈善騷 被拖糧三個月：200幾萬

去年11月中博愛醫院主辦首個一連兩晚大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並於於竹翠公園舉行，邀請了一眾當紅歌手表演陣容鼎盛。是次負責擔任活動總策劃統籌負責人演李志倫（Jacky Lee）接受 《香港01》 踢爆與博愛單位合作的不快事件，甚至出現拖糧三個月的狀況，令一班台前幕後工作人員相當不滿！他說：「個騷就喺11月發生嘅，都籌備咗好耐，一直同博愛嗰邊聯絡緊內容同埋籌備，不過個騷完咗，現在都已經係2024年，但現在都未收到應有嘅款項。」他強調當初各位工作人員都是為了慈善性質刻意去減價，他們都感到很惋惜。

著名MV導演李志倫（Jacky Lee）踢爆去年與博愛單位合作搞騷，所屬單位拖糧接近三個月。（資料照片）

上年11月18及19日，博愛醫院主辦首個大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並於AXA x WONDERLAND （安盛 x 竹翠公園）舉行， 一眾當紅歌手表演陣容鼎盛。

李志倫揭博愛曾透露拖欠工資原因

至於會否會有人追工作款項，他坦言：「其實11月尾做完騷，第二日都有人追，始終咁大型嘅騷都有過百工作人員參與，如果睇返當時嘅廣告演出嘅人都有三十至四個人。」他透露全個活動都是由自己策劃出來，並表示：「全個表演嘅創作內容都是自己諗出嚟。」

講到拖欠工資的最大原因，他認為：「佢哋有啲內部問題咁樣，我哋當初已經同佢哋講話做完騷要收返款項，慈善形式嘅費用，搭台、演出者、做片等。」他繼續指做完活動兩日，一拖再拖已經接近三個月。他說：「如果再拖到農曆新年，就會影響自己係內行嘅聲譽，同埋好多唔同嘅人際關係。」

李志倫Jacky不滿博愛搞慈善騷拖糧。（資料照片）

拖欠費用共計200幾萬

提到總共拖欠的費用，他表示兩日的演出與全體的台前幕後，以及宣傳及藝人共計200幾萬，他再次無奈表示：「平咗俾我，係因為Jacky去開聲為慈善。」他透露其實與博愛在六年前已經合作過，雙方已經有信任。

被問到今次負責聯絡的單位到底是那一位，他說：「其實都係今年嘅一啲主席，開會都開咗10次8次，做活動部門嘅同事。」再追問下去，講到過程中是否有曾經找數，他表示：「未嘅，因為我哋通常慈善團體合作都會信任佢，一蚊都未收，我自己就找咗啲俾同事，我有限嘅金錢，始終幾百萬數目，所以比較難接受佢哋都拖延咗好耐。」他指對方在開騷之前已經表明正在走流程，透露對方曾承諾騷後一星期會收到款項，所以自己一直只能對工作人員回答這一種說法。

李志倫Jacky展示收到演出者追數的短訊。（資料照片）

李志倫Jacky展示收到演出者追數的短訊。（資料照片）

最希望向博愛單位表達的說話

至於有關合約的部份，他說：「始終做到咁大型嘅騷，都真係有合約，我都有拍檔嘅公司，所以要按照拍檔公司有關支出同埋收錢，不過已經寫好晒㗎！始終都信任佢係NGO嘅團體。」他表明今次的事件，決定以後不會再跟對方合作，並承諾會盡力為台前幕後追討款項。他最希望向博愛單位說：「博愛嘅主席同埋嘅同事，我知你哋大家咁大個慈善團體有好複雜嘅問題會出現，始終我哋大家過年之前，工作人員都為咗慈善去付出一分力，希望可以先支付工作人員的血汗錢，其他嘅事可以坐低慢慢傾。」

李志倫在行內人緣不錯，今次博愛慈善騷不少工作人員，因與李志倫關係加上慈善活動所以收友情價。

就事件 《香港01》已經向博愛醫院單位查詢，而所屬單位則回應：「多謝你聯絡本院，對於相關查詢，我們先跟進一下再回覆閣下，謝謝！」