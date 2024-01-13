前港姐爆已故影壇大哥鄧光榮退出影圈因由　其遺孀竟然是姜糖

鄧光榮在60年代因拍攝電影《學生王子》而成名，而「學生王子」亦成為他的外號。後來他退居幕後，他的電影公司拍過不少電影，發掘過不少影圈台前幕後的人才，例如劉鎮偉、王家衛等。日前前港姐鍾慧冰於YouTube片中大談她所認識的鄧光榮，揭開這位影壇大哥不為人知的一面。

鍾慧冰在她的Youtube頻道分享她和鄧光榮相處時的點滴。（圖：Youtube截圖）

主動邀請合作

鍾慧冰選完香港小姐後，在TVB工作了一年左右就轉到電影界做幕後，她在嘉禾電影做製片時，機緣巧合下與鄧光榮結緣：「突然有一天製片部的老闆薛志雄先生跟我說，鄧光榮說想去紐約拍一部電影叫《血洗唐人街》，他跟我說想借你過去幫忙。」原因是看中鍾慧冰是從美國回流返香港，對紐約很熟悉。

鄧光榮當年邀請鍾慧冰為他擔任製片。（YouTube影片截圖）

為人豪爽玩得有愛心

鍾慧冰與鄧光榮完成《血洗唐人街》後，鄧光榮便邀請鍾慧冰與他繼續合作。鍾慧冰感覺鄧光榮為人豪爽、玩得，而且很有愛心，她更大爆鄧光榮每逢見到乞丐都一定會派錢：「我有一天就說『大哥你真的很善心，到處派錢』。他就說『你不明白，其實有些人一定是環境很惡劣，他才會連面子都不要，在街上乞錢。因為每個人都要面子，所以我都盡量幫一下』。我就覺得他很善良。」

鄧光榮很欣賞鍾慧冰的工作表現。（YouTube影片截圖）

猜枚的特別習慣

至於鄧光榮玩得的一面，鍾慧冰說鄧光榮猜枚了得，為人又愛認叻，不過猜輸了他不會喝酒：「他說『總之我輸了就做倒立』，他一做倒立，每個人都來看，為甚麼呢？因為大哥表演倒立，你知道他多高大，所以是挺好玩的事。」

鍾慧冰說鄧光榮為人豪爽、玩得，而且很有愛心。（YouTube影片截圖）

讓他意興闌珊的電影

鍾慧冰認為鄧光榮是個有雄才偉略的電影製片家，對女性幕後人給予不少機會及鼓勵，即使明知蝕錢都讓大家作更多嘗試，而他後來不再投資拍電影的原因或與王家衛有關：「後來我想是因為《阿飛正傳》虧了幾千萬，都嚇了他一跳，所以他就……可能有些意興闌珊，就沒有再拍電影，開始進軍他的賭業。」

鍾慧冰認為因《阿飛正傳》讓鄧光榮蝕了幾千萬，令他對電影業也意興闌珊。

母親懷中離開

鍾慧冰推測賭業對鄧光榮而言都可能很大壓力，結果66歲他就去世了，鍾慧冰說關於鄧光榮去世的情況，她聽過幾個版本，其中一個是：「說他因為平時五六點鐘下班後，回到家就去找他媽媽，他媽媽年紀都很大，因為他很疼愛媽媽，他就會走過去抱着媽媽陪她睡一會。到吃晚飯的時候，為甚麼大哥還在媽媽的房間，進去後，原來他已經回到天家。」

（圖：熒幕截圖）

和大哥的愛犬結緣

鍾慧冰說大約9年前一名有線的工作人員在大帽山救了多隻流浪狗，鍾慧冰領養了其中一隻「山山」。鍾慧冰把愛犬的照片上載到社交平台，經常伴在鄧光榮身邊的演員廖駿雄就打電話給她說：「『冰姐，你那隻山山肯定是大哥的那些（愛犬）後代。你知不知道那時候，大哥就住在加多利山，養了二十多隻斑點狗，我每逢星期六、日就陪他一起上大帽山放狗，怎料一次走失了兩隻，找了很久都找不回來，你現在說在大帽山撿到的這隻狗，樣子和我們那些斑點一模一樣，肯定就是那兩隻走失的斑點狗後代』。如果是這樣，我和大哥都很有緣，我就幫他照顧他的斑點狗的後代。」

鍾慧冰說她領養的狗「山山」，很有可能就是鄧光榮的狗的後代。（圖：Youtube截圖）

開心找到精神寄託

鍾慧冰說自從鄧光榮離世後，她很久都沒有跟鄧光榮的遺孀嚴納珍聯絡，大約一兩年前，有一天毛舜筠來到她家，期間毛舜筠的電話響起，她接聽後跟對方說：「大嫂，係呀，我那部電影《阿媽有咗第二個》正上映。」原來是嚴納珍打來想讚毛舜筠在電影中演得很好，並告訴她是為了姜濤而入場捧場，又大讚姜濤乖仔，拍戲也很好，更問毛舜筠姜濤會不會再出來謝票。鍾慧冰說從這個電話得知嚴納珍喜歡姜濤，為她從追星找到精神寄託都感到欣慰。