周揚青IG出相曬靚袋　網民卻全都錯重點：以為是內衣廣告

內地網紅周揚青經營服飾品牌，時常在社群分享時尚穿搭與單品，1月12日她在IG寫下「沒啥說的，單純買了個新包拍組照」，然而網民關注都在她撩起上衣炸出超好身材。



周揚青於IG分享的最新照片：（按圖了解）

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周揚青在社群平台分享多張穿搭，第一張照片她拉起帽T，露出腰腹部，還隱約可見紫色運動內衣，第二張尺度更大，直接炸出超好身材，網友直喊「太犯規」、「被辣到拉肚子」、「美瘋了」、「第二張 紅牌」，網民還虧她沒有好好拍照，「以為是內衣廣告」，甚至還有網民眼冒愛心直呼「很漂亮，粉紫色的包」。

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