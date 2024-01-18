萬千星輝2023｜吳業坤經歷多次高低起伏　由台慶扮棋變人生勝利組

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2023》日前（14日）已經完滿結束，「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東 、吳業坤、阮浩棕及容天佑，當中吳業坤亦多次獲提名「飛躍進步男藝員」一獎。雖然吳業坤最後失落獎項，但他沒有因此而氣餒，即將舉行音樂會的他，更為自己打氣：「2024 又再黎（嚟）過，第一件事搞好個Show先，期待你們入場。」

吳業坤奪得「飛躍進步男藝員」一獎。

33歲的吳業坤今年憑《香港人在北京》、《新聞女王》及《回家》獲提名「飛躍進步男藝員」，他於2010年參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》，以第五名出道成為歌手，並簽約TVB成為旗下藝員。吳業坤加入TVB後曾參與多個音樂節目、綜藝節目、旅遊節目、電視劇及電影等的演出，包括《你們我們他們 》、《回到三國》、《情逆三世緣》、《My盛Lady》、《使徒行者》、《老表，你好hea！》、《水髮胭脂》、《愛·回家》、《殭》、《迷》、《超時空男臣》、《誇世代》、《荷里活有個大老千》、《街坊財爺》、《寶寶大過天》、《香港人在北京》、《新聞女王》等。

吳業坤提到太太浜口愛子已經習慣香港的生活，更自嘲自己是「愛子老公」。(胡凱欣 攝)

2015年吳業坤人氣急升，以新人形式簽約星娛樂唱片公司以歌手出道，憑兩首派台歌《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》佔據了香港各個電台的流行榜，而這兩首歌亦成為了他的代表作。作為新人的他橫掃四台新人金獎，並於《2015年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》以新力軍金獎身份首奪「我最喜愛的男歌手」，以及憑《原來她不夠愛我》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。之後2016年於紅館舉辦首個個人演唱會，他以歌手身份出道僅16個月便在紅館開個唱，風頭一時無兩。他更在《2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中再次奪得「我最喜愛的男歌手」，歌唱事業獲得大家的肯定。

「新人王」吳業坤表示《無》為他帶來新衝擊，啟發了創作靈感。(黃國立攝)

吳業坤最讓人難忘的一定是他在2014年節目《萬千星輝賀台慶》中擔任「棋子｣，還有就是他在台上獻唱《陽光點的歌》時因泣不成聲而情緒激動，令他的眼鏡「起霧」，而他眼鏡起霧照更在網路上成為一時熱話。

吳業坤在台上獻唱《陽光點的歌》時因泣不成聲而情緒激動，令他的眼鏡「起霧」。（網上圖片）

除了歌唱方面外，吳業坤在電影方面，亦有不少好成績，2017年憑《幸運是我》中飾演發仔一角榮獲第36屆香港電影金像獎《最佳新演員》提名。此外，他還拍過《寒戰》、《神獸巴打》等。

除了歌唱方面外，吳業坤在電影方面，亦有不少好成績。（梁碧玲攝）

吳業坤於2019年再次於紅館舉辦第二次的個唱，之後便宣布與舊東家完約。直至2020年初，他宣布簽約唱片公司Sunny Idea，推出新歌《原始心態》。同年他亦獨自前往日本完成為期5個月的Working Holiday，用18日完成由京都步行到東京。

原來吳業坤去咗日本工作假期。（IG：@kwangorrrrrr）

2020年吳業坤獨自前往日本完成為期5個月的Working Holiday，用18日完成由京都步行到東京。（IG：@kwangorrrrrr）

2020年尾，吳業坤憑劇集《大醬園》中飾演「華歌」入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」，可惜獎項依然落空。2021年吳業坤於《萬千星輝頒獎典禮2021》入圍五項獎項，憑劇集《寶寶大過天》中「游在風」一角再度入圍「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」，並憑主持無綫電視節目《#好掛住日本》入圍「最佳男主持」，更憑主唱的台慶劇《拳王》主題曲《我是王》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最受歡迎電視歌曲」最後十強。

《大醬園》吳業坤

2022年吳業坤與TVB的合約期滿後與邵氏兄弟簽約，成為邵氏旗下藝人，並簽約星夢娛樂。他5月8日宣布自己已經正式成為人夫，與日本新聞主播濱口愛子結婚，成為人夫的坤哥經常與老婆大曬恩愛，高調放閃。年尾，吳業坤憑於青春歌舞校園電視劇《青春本我》中飾演音樂科老師「葉坤」首度入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男主角」，吳業坤雖然於頒獎禮中多次被提名，但可惜仍然未獲得獎項，看來他在音樂上的確已經獲得不少的成就，而在演員這條路上仍需要加油及努力。