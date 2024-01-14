鬼故｜千門屋列全球最恐怖鬼屋　曾為日軍集中營女人飛顱被目擊

中日韓泰，和東南亞的馬來西亞、印尼等都香港人熱門的度假勝地。印尼中爪哇省有一座叫做「千門屋」的鐵路博物館。為什麼「千門屋」會成為世界有名建築物之一呢？是因為在二戰期間「千門屋」曾被用作日軍的集中營，內裡有俘虜、有拷打、有慘死…… 人們常說「怨氣重」就是指這些地方。怨氣重，自不然就會變成猛鬼地方，就連歐美媒體和網站都將「千門屋」列為全球最恐怖的鬼屋之一。



二戰期間「千門屋」曾被用作日軍的集中營，有俘虜，有拷打，也有很多人慘死。（網上圖片）

「千門屋」的歷史可追溯至印尼的荷蘭殖民時期，1904年，殖民者在中爪哇的三寶壟（Semarang）興建了千門屋，原本是用作鐵路公司總部，由於這棟荷蘭式建築物的外觀上有許多大大小小的門通往屋內，因此被稱為「千門屋」。美國國家地理頻道節目《亞洲猛鬼實錄》（I Wouldn't Go In There）亦曾經前往該處。

二戰期間「千門屋」曾被用作日軍的集中營，有俘虜，有拷打，也有很多人慘死。（網上圖片）

相傳，日軍在二戰期間佔領印尼時，曾使用千門屋的地下室用作拘留所，因此當年很多軍人、平民在地下室內受嚴刑拷打，折磨至死或被處決。二戰結束後，荷蘭軍隊曾在1945年發動戰爭，欲奪回三寶壟。當時荷蘭軍隊就利用「千門屋」地底隧道潛入城市內作戰，因此也有很多印尼軍人在附近喪生。

相傳，日軍在二戰期間佔領印尼時，使用千門屋的地下室用作拘留所，因此當年很多軍人、平民在地下室內受嚴刑拷打，折磨至死或被處決。（網上圖片）

戰爭結束後，千門屋亦一度被荒廢，白色油漆開始剝落，老鼠和黴菌嚴如成為了這棟建築物的唯一住客。（網上圖片）

戰爭結束後，千門屋亦一度被荒廢，白色油漆開始剝落，老鼠和黴菌嚴如成為了這棟建築物的僅有住客。有鑑於印尼對於怪力亂神的迷信程度，加上千門屋的可怕歷史，令當地人對這棟建築物敬而遠之（就好像香港的達德學校和高街鬼屋）。

後來千門屋變成了鐵路博物館。（網上圖片）

另方面，千門屋又因為可悲的歷史背景，以及鬧鬼傳聞而成為熱門遊客旅遊景點。據傳，在建築物的地下室內，經常有被日軍殺害的荷蘭女人鬼魂出現，亦有人聲稱見到無頭的人四處遊走，也有人看到女人的頭顱在空中漂浮。

據傳，在建築物的地下室內，經常有被日軍殺害的荷蘭女人的鬼魂出現，亦有人聲稱見到無頭的人四處遊走，也有人看到女人的頭顱在空中漂浮。（網上圖片）

據傳，在建築物的地下室內，經常有被日軍殺害的荷蘭女人的鬼魂出現，亦有人聲稱見到無頭的人四處遊走，也有人看到女人的頭顱在空中漂浮。（網上圖片）

除了慘死的遊魂外，據說龐蒂雅娜（Kuntilanak）亦經常出沒於這座建築。龐蒂雅娜（Kuntilanak）是馬來傳說中的吸血鬼，由難產而死的孕婦所變成，會伴隨花香味並以美麗女人的形象出現，也會以鳥的形態出現。

幾張網上流傳圖片：