萬千星輝2023｜游嘉欣奪「最具潛質新人」　憑A0女神出位備受力捧

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》今晚（1月14日）隆重舉行，當中新晉女神游嘉欣成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。即將24歲的游嘉欣是2000年出生的「千禧寶寶」，她在2018年年底被TVB發掘獲得參與節目《電競王》的機會，自此加入演藝圈，更是TVB首位非童星的「千禧寶寶」。

新晉女神游嘉欣成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。（電視截圖）

游嘉欣備受力捧。（IG@kayan_yau）

上位小花。（IG@kayan_yau）

游嘉欣在節目《#後生仔傾吓偈》中自爆是「A0」。（電視截圖）

2020年游嘉欣加入J2清談節目《#後生仔傾吓偈》，因節目話題性十足，當時她更在節目中自爆是「A0」，令她很快受到網民關注。同年播出的劇集《香港愛情故事》更令游嘉欣人氣急升，她在劇中飾演大學生「陳子婷（Kelly）」，成功入屋，並獲力捧極速上位，曝光率大增。除了成為綜藝節目常客外，游嘉欣更在短劇《青年心城之撐起青春》中初嘗「女一」滋味，今年她參演了劇集《你好，我的大夫》、《羅密歐與祝英台》等，更有份拍攝飲食節目《肥媽李鼎》。李家鼎（鼎爺）同肥媽（Maria Cordero）邊下廚邊爆料，而游嘉欣就化身「問題少女」，向兩位前輩發問，經常「激嬲」對方，但這個組合意外反應不錯，更「添食」開拍新一輯《肥媽李鼎打大佬》！

游嘉欣在《香港愛情故事》中飾演大學生「陳子婷（Kelly）」。（劇照）

亦有參演《你好，我的大夫》。（劇照）

《羅密歐與祝英台》。（電視截圖）

游嘉欣呢個造型加斜孭袋真係不得了。

《肥媽李鼎打大佬》。

擁有甜美笑容及白滑長腿的游嘉欣，被網民封為新一代女神，曾自爆是「A0」的她因與林正峰多次合作而傳出緋聞，去年有報道指她終於「出Pool」，戀上圈外有米男友K先生，有指二人已發展到同居的地步，但其後她否認戀情。

白滑長腿！（IG@kayan_yau）

甜美笑容。（IG@kayan_yau）