萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東奪男飛躍勁辛酸　曾被人侮辱掟劇本

《萬千星輝頒獎典禮2023》2024年1月14日舉行，馬貫東憑《破毒強人》競逐最佳男配角與「飛躍進步男藝員」，最終奪得「飛躍進步男藝員」，是他首次在頒獎禮上奪得獎項。



畢業於無綫藝員訓練班的馬貫東已經入行18年，但直至近年才捱出頭，雖然他經常在劇集中都不是主角，但憑演技出眾依然搶鏡！畢業於TVB第21期藝員訓練班的馬貫東，在入行初期基本上都是做「茄喱啡」，直至2016年他在劇集《鐵馬戰車》中飾演警長「揚名」漸為人熟悉。

馬貫東在《鐵馬戰車》中飾演「揚名」一角，演技獲得網民讚賞。（影片截圖）

同年加入處境劇《愛‧回家之八時入席》飾演「唐中書（十仔）」，亦是他首度飾演戲份較重的角色，翌年再繼續參演《愛‧回家之開心速遞》，憑秦博思（博士）一角大受歡迎，而他與由謝芷倫（Jan）飾演的林美香（Mandy）更成為最受歡迎的CP之一，馬貫東憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳男配角」。

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不過這對CP突然離開劇組，令觀眾深感不捨，更有網民發起「一人一個你最掛住已離開愛回家嘅演員」投票，結果兩人成為頭兩位大家最掛念的角色。而馬貫東在離開後全力投入正劇拍攝，去年他在《那些我愛過的人》中飾演患有亞氏保加症的醫生古希晨，角色性格倔強固執，語速飛快，對演技是一大考驗，而馬貫東的演出亦大獲好評，觀眾紛紛大讚他演繹細膩，他與連詩雅的感情戲亦十分有睇頭，贏盡觀眾歡心，他更首次獲提名角逐視帝！

劇中古醫生（馬貫東飾）不擅與人溝通，還被診所同事質疑他的專業能力。（YouTube影片截圖）

今年馬貫東有四套劇集，分別是《黃金萬両》、《破毒強人》、《新聞女王》和《妳不是她》，其中在《破毒強人》飾演毒販「杜飛」一角令人深刻，獲得不少觀眾讚賞。

馬貫東在《破毒強人》飾演毒販「杜飛」一角令人深刻。（《破毒強人》截圖）

除了演藝事業之外，馬貫東去年投資逾十萬與朋友搞健康湯包生意，更親自送貨。而感情生活方面，馬貫東現時與圈外女友Christy感情穩定，據知Christy的前男友是朱敏瀚，不過之後朱敏瀚與余思霆因合作演出劇集《好日子》撻着，結果向Christy提出分手，有指Christy家底豐厚，家住港島半山，在尖沙咀開設美容院。而在與Christy拍拖前，馬貫東曾與家中經營海鮮批發生意的Queenie拍拖，更有報道指去旅行使費全部由女方出錢，平時更開車管接管送，但因女方爸爸反對戀情，最後分手收場。對於被指入行後專溝富家女做「軟飯王」，馬貫東在接受訪問時就澄清全靠自己默默耕耘努力才換來今日的成就。

馬貫東在《你不是她》與彭慧中有感情線。

早前馬貫東接受TVB娛樂新聞台訪問時，被問到入行多年最深刻的事件時說：「試過一次係俾個演員掟個劇本過嚟，我到依家都唔知原因係咩，大家對緊稿時跟住無啦啦掟我劇本，跟住我呆咗，心諗點解要咁做呢？」時隔一段日子，今日再問馬貫東在該件事後是否有再和該藝人合作，他承認有，說：「你知我係唔會講呢啲嘢喇，佢係個演員嚟，我唔係特登要講，係個訪問要講演員嘅心路歷程，呢件係令到我自己堅強嘅其中一件事，所以我就提咗出嚟。」