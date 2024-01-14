允兒香港見面會挑戰廣東歌　親選Ian《留一天與你喘息》冧粉絲

在韓國有「國民理想型」美譽的少女時代成員允兒（Yoona），出道至今14年人氣保持高企。近年允兒作歌影視多棲發展，去年除了推出單曲外，與李俊昊合作的劇集《歡迎來到王之國》，更在2023韓劇收視率排行第6名，擁有大批粉絲的她，加上演技成熟，成為收視的保證。

允兒是不少少男心目中的女神。（IG@yoona__lim）

是少女時代裡面的人氣成員。（IG@yoona__lim）

允兒去年與李俊昊合作的劇集《歡迎來到王之國》，在2023韓劇收視率排行第6名。（IG@yoona__lim）

又靚又可愛。（IG@yoona__lim）

允兒最近展開亞洲巡迴粉絲見面會，並以香港為海外站的首站，可見她對香港粉絲的重視。見面會於昨晚（13/1）在九展順利完成，相隔6年再度訪港，允兒在見面會上與粉絲玩得非常開心。

允兒昨晚（13/1）在九展舉行見面會，香港也是這次海外站首站。（IG@yoona__lim）

允兒韓國站見面會獲兩位少女時代成員Yuri和孝淵現身支持。（IG@yoona__lim）

能得到咁多粉絲喜愛，允兒除了人靚、聲甜外，當然就是識冧粉絲，以往她到不同地方舉行見面會，都會入鄉隨俗，學習當地語言的歌曲唱歌粉絲聽，包括：《紅豆》、《小幸運》及《青春修煉手冊》等，之前為方便在內地拍劇，更學好一口國語。

見面會上與粉絲互動，非常開心。（小紅書截圖）

允兒大騷舞技。（小紅書節目）

今次來到香港也不例外，允兒選唱了MIRROR成員陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》，雖然廣東話出名難學，但允兒仍勇於挑戰，她表示有聽過很多不同的香港歌曲，這一首她聽完之後就想試唱一下，但不肯定自己唱得好不好，希望大家留心聽。

允兒除了獻唱自己歌曲外。（Youtube截圖）

也選場了Ian的《留一天與你喘息》。（Youtube截圖）

非常有誠意。（Youtube截圖）

粉絲當然收貨。（Youtube截圖）

允兒笑指自己都很緊張，還深呼吸了一下，粉絲即報以熱烈的尖叫聲為允兒打氣。雖然發音有很大進步空間，但允兒還是認真地順利完成，絕對是誠意的表演。

允兒騷後答謝香港粉絲。（IG@yoona__lim）

送心心冧粉絲。（IG@yoona__lim）

甜美。（IG@yoona__lim）

賣萌。（IG@yoona__lim）

與粉絲歡聚。（IG@yoona__lim）