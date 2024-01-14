無綫綠葉夫妻被偶遇無人知咩名惹熱議　樸實貼地打扮竟掀網民罵戰

香港很多地方都不時可以偶遇明星，有不少網民亦曾於社交網上分享他們在香港偶遇明星的經歷。早前就有網民post了他在鬧市街頭偶遇無綫藝人夫妻楊證樺與沈可欣的視頻，片中可見楊證樺一身黑衫黑褲配襯波鞋打扮，相當低調樸實，他拖住仔仔過馬路，而他老婆沈可欣就拿着手機邊行邊講電話，穿上衛衣衛褲的她同樣相當樸素，夫妻倆走在街上似乎並未被途人認出，就只有博主在拍他們。

該名博主寫道：「在香港終於也讓我碰到一次明星了」，然而他卻表示並不知道兩人叫什麼名字：「我都不知道名字，只在電視上認識」此post更引來一眾網民的熱議，原來當中有大部分人都叫不出兩人的名字，又或是叫錯名，但就知道他們演過什麼角色，例如楊證樺在台慶劇《新聞女王》入面飾演司徒李勤，是幫許詩晴 (高海寧飾) 入政府部門那位，沈可欣則是處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面的Rebecca。不少網民都大讚香港的演員就是如此貼地，不用開工拍戲時，其實與普通市民無異。有網民就指楊證樺與沈可欣兩人根本算不上是明星，即有網民回應表示：「香港演員，香港配角都完勝那些流量明星演技」。

沈可欣一家四口。(沈可欣ig)

有網民的焦點卻落在楊證樺的波鞋之上，並post出同款波鞋在淘寶網上的售價，只需人民幣169元起。不過此舉卻被一些網民認為不禮貌，要求樓主刪圖，掀起了一陣罵戰。

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