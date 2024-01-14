《愛·回家》初代演員敘舊　網民驚嘆51歲凍齡女秘書不輸湯洛雯

無綫處境劇《愛·回家》系列至今已播到第四輯，每一輯都深受觀眾喜愛，而一班劇中演員，由於拍攝時朝見口晚見面，從而也建立了如家人般的關係。《愛·回家》第一輯播畢至今已9年時間，但演員間關係仍非常好，日前，羅天池就在社交平台分享了一班演員Re-U的照片，並寫上：「兩個辣媽一個八年沒見一個六年沒見！」

《愛·回家》初代演員敘舊，大家非常老友。（小紅書圖片）

瞬即勾起大家的集體回憶。（小紅書圖片）

相中所見出席的有「神之馬壯」黎諾懿、張達倫、楊卓娜、姚瑩瑩、莊思明、湯洛雯、何芷姍（前名何綺雲）、岑杏賢及張嘉兒等，雖然未齊人，但這個熟悉的陣容，加上鄭欣宜主唱的主題曲《擁抱愛》做背景音樂，瞬即勾起大家的集體回憶。

羅天池笑指：「兩個辣媽一個八年沒見一個六年沒見！」（小紅書圖片）

開心合照。（小紅書圖片）

網民紛紛留言：「完全沉浸在回憶中，地鐵坐過站了還不只一站」、「還是有馬家的愛回家先之溫馨」、「這才是真正的愛回家，查李施事務所」、「第一部愛回家才是真的愛回家」等。另外，不少網民更驚嘆已年過半百的何芷姍，好似吃了防腐劑不會老一樣，相片中的她還散發一股少女味，一點都不輸身旁剛剛升呢人妻、有老公滋潤的「靚湯」湯洛雯。

網民驚嘆51歲的何芷姍，好似吃了防腐劑不會老一樣。（IG@hotzeshan）

勁有少女味。（IG@hotzeshan）

有TVB「御用秘書」之稱的何綺雲（現名何芷姍），可算是《愛·回家》系列的中流砥柱，在第一輯她飾演暗戀查嘉澤（黃子雄飾）的秘書 Maggie，第二輯《愛•回家之八時入席》飾演人事部主任Paula，至今在《愛·回家之開心速遞》中飾演營運總監Ma姐。不過最令人震驚的卻是不少觀眾都已經長大，但何依然沒變，身形外貌仍保養極佳，簡直完全凍齡。

網民非常喜愛這輯《愛·回家》。（小紅書截圖）

網民非常喜愛這輯《愛·回家》。（小紅書截圖）