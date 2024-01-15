萬千星輝2023｜佘詩曼成為三料視后感覺似發夢：個心仲卜卜跳

無綫（TVB）年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日（14日）在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。佘詩曼（阿佘）憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多項殊榮，分別是「最佳女主角」、「馬來西亞最愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」，以及「最佳衣着女藝人」，這是佘詩曼第三次奪得「最佳女主角」殊榮，成為三料視后。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多項殊榮。（陳順禎攝）

阿佘在頒獎典禮完結後接受訪問表示：「我而家都好似發緊咁樣，個心仲卜卜跳，其實未平復個心情，我好多謝大家今晚俾咗咁美好嘅回憶我，一定唔會忘記今晚發生嘅所有事。」她繼續指一個演員能夠遇到好劇本是絕不容易的事情，並表示：「一生人只係得一次，希望每一次都可以把握個機會，呈現最好嘅一面畀大家睇。」

陳豪和阿佘一齊奪得視帝視后寶藏。（陳順禎攝）

至於《新聞女王》在頒獎典禮勇奪八項殊榮，因此成為大贏家，她表示：「好開心呀！當然係除咗最佳劇集可以攞到之外，其他演員都攞到獎，咁當然係大家都好開心，其實我哋拍得好開心，就算拍完成齣戲過咗幾個月，我哋都會成日出嚟聚，大家感情都好好。由高海寧第一次攞獎，我已經忍唔住喊，好為佢開心。」講到有否統計自己一共喊了幾多次，她笑說：「我唔知呀！總之今日陳豪又喊，我又喊，唔知做乜鬼嘢。好感動，我可能好耐冇參加過呢個頒獎禮，咁所有都係熟人，個感覺好唔同，同埋諗返起好多以前嘅嘢，同埋今晚又唔同啲啦！個場地唔同啲大家坐一圍圍，大家輕鬆好多可以傾偈，嗰個氣氛好好。」

《新聞女王》劇集在頒獎典禮勇奪八項殊榮。（陳順禎攝）

阿佘第三次奪得「最佳女主角」殊榮，成為三料視后。（陳順禎攝）

被問到楊怡（楊茜堯）及林峯親自頒發「最佳女主角」獎項的感受，她說：「開心啦，同埋估唔到林峯咁口密，佢真係冇講俾我聽佢會嚟，因為我同佢合作過好多次。我冇諗過可以喺佢手上攞過呢個獎，張智霖、林保怡同埋羅嘉良都係合作過嘅演員，咁係好深嘅感受。」

講到會否希望盡快在TVB繼續拍劇，她表示：「我成日都講如果有好嘅劇本，我都會拍。」至於日後若果有機會拍《新聞女王》續集會否考慮接拍，她直指相當期待。被問到勇奪多個獎項會否身價再上升，她說：「唔會嘅，我諗其實個過程係最緊要，其實係好開心好合群，大家一齊團隊做一個project都已經係贏咗，對我嚟講已經係賺晒，其他嘢唔講，淨係呢份友誼已經抵。」

阿佘相當期待拍《新聞女王》續集。（陳順禎攝）

至於會否有慶祝的活動，她表示：「等一陣好似有個after party，呢一排比較忙啲，我暫時冇時間慶祝住，但係我今晚會瞓得好。」講到是否已經達到事業高峰，她表示：「絕對係一個好難忘嘅晚上，我都未試過一晚攞咁多個獎，頭先我唔知講咩好，我直頭係唔識講，我好開心總之好多謝大家！」她透露剛才得獎後已經馬上在後台與母親FaceTime，並表示：「佢都好開心話恭喜你喎！跟住我話你唔係打緊牌咩！係呀，我哋一路打一路睇，媽咪開心我就開心。」