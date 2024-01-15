飛常日誌｜第1-5集劇情劇透　馬國明、高海寧 4條感情線同步展開

無綫（TVB）新劇《飛常日誌》第1-5集劇透。首集內容講到，機場中央控制中心值班經理馬國明，負責監察整個機場的運作，跟不同部門常有交集，包括身為港灣航空駐機場主管的前妻蔡思貝。颱風「天蠍」襲港，航班升降受影響，蔡思貝安撫受影響滯留的旅客...



機場中央控制中心值班經理馬國明，負責監察整個機場的運作，跟不同部門常有交集，包括身為港灣航空駐機場主管的前妻蔡思貝。（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第一集 (01/15)

機場中央控制中心值班經理馬國明，負責監察整個機場的運作，跟不同部門常有交集，包括身為港灣航空駐機場主管的前妻蔡思貝。颱風「天蠍」襲港，航班升降受影響，蔡思貝安撫受影響滯留的旅客，機場緊急應變中心由馬國明帶領，展開航班重新編配等工作；此時港灣航空空服員戴祖儀察覺客機內一名孕婦提前作動，需緊急降落香港國際機場……另一邊廂，機場客運服務經理高海寧發現一名無人看管的小男孩，與機場保安經理洪永城幫忙尋找其家人……

港灣航空機長朱敏瀚欲追求蔡思貝，被蔡思貝拒絕。蔡思貝發現一名失智症老伯欲乘飛機到加拿大，他竟是機場飛行區運作經理徐榮的父親……（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第二集 (01/16)

港灣航空機長朱敏瀚欲追求蔡思貝，被蔡思貝拒絕。蔡思貝發現一名失智症老伯欲乘飛機到加拿大，他竟是機場飛行區運作經理徐榮的父親……馬國明引薦下屬郭柏妍調職，郭柏妍卻向他鬧情緒，馬國明大惑不解，原來他沒察覺郭柏妍的心意。洪永城發現一件包裹著保鮮紙、無人認領的行李，經初步驗查後懷疑內有爆炸品，即時封鎖現場，通知警方跟進；蔡思貝認出這個行李，急忙尋找物主……另一方面，白朗航空空服員劉穎鏇飛抵香港，她原是馬國明多年前的女友……

物主打開懷疑內有爆炸品的行李，發現……高海寧的前夫往找高海寧，有意跟她爭奪女兒的撫養權。（《飛常日誌》劇照）

朱敏瀚看到馬國明和劉穎鏇的互動，心生一計。候機區內有醉客鬧事，蔡思貝阻止他登機，那人稱要投訴蔡思貝……（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第三集 (01/17)

物主打開懷疑內有爆炸品的行李，發現……高海寧的前夫往找高海寧，有意跟她爭奪女兒的撫養權。劉穎鏇約馬國明見面，透露或會調回香港；朱敏瀚看到馬國明和劉穎鏇的互動，心生一計。候機區內有醉客鬧事，蔡思貝阻止他登機，那人稱要投訴蔡思貝……郭柏妍拒絕引薦機會，馬國明不明所以，郭柏妍訴出埋藏已久的心意。大霧漸漸籠罩機場，跑道上能見度不斷下降。馬國明、郭柏妍、蔡思貝、高海寧、洪永城和徐榮面對持續的濃霧，必須在各自的工作範圍內應對各種衍生情況……

思貝掏錢為馬國明的姊姊升級頭等艙，着馬國明支付費用，馬國明趁機試探蔡思貝和朱敏瀚約會的狀況，蔡思貝發現馬國明仍有醋意，心中暗喜。（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第四集 (01/18)

徐榮替馬國明勸退郭柏妍，卻鬧出笑話。高海寧為爭取女兒撫養權決意辭職，馬國明等人游說不果。及後，有旅客遺失證件，高海寧熱心幫忙令旅客感動，高海寧亦尋回機場工作之初心。戴祖儀將接待一名獨自乘搭飛機的小孩，洪永城發現小孩背包有異樣，揭發內藏……蔡思貝掏錢為馬國明的姊姊升級頭等艙，着馬國明支付費用，馬國明趁機試探蔡思貝和朱敏瀚約會的狀況，蔡思貝發現馬國明仍有醋意，心中暗喜。另一邊廂，朱敏瀚向戴祖儀問及馬國明和蔡思貝之關係，他及後碰巧遇上馬國明……

航空學院的學生吳偉豪拾到郭柏妍的員工證，欲還給她卻惹起誤會……戴祖儀無辜被乘客投訴，誤會蔡思貝為保職位而不幫她，姊妹大吵一場，幸得馬國明等人幫忙化解……（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第五集 (01/19)

一名轉機旅客失蹤，蔡思貝四出尋找……洪永城私下約見高海寧的前夫，欲說服他放棄爭奪女兒之撫養權。航空學院的學生吳偉豪拾到郭柏妍的員工證，欲還給她卻惹起誤會……戴祖儀無辜被乘客投訴，誤會蔡思貝為保職位而不幫她，姊妹大吵一場，幸得馬國明等人幫忙化解……徐榮為吳偉豪等學生講解停機坪的日常運作，學生們將為選擇實習部門作準備。郭柏妍陪戴祖儀買醉，戴祖儀喝醉要馬國明和蔡思貝送她回家，郭柏妍看著兩人默契地扶戴祖儀上車，自覺仿如外人……