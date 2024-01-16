《飛常日誌》勢成TVB高收視劇　一大看點必合網民心水｜任噏亂評

無綫新劇《飛常日誌》於1月15日播出，劇情主要講一班在機場任職控制中心經理，客運經理，地勤，空中服務員（簡稱：空姐）等人員，在機場發生的事，當中有一些如美劇般的單元事件穿插，亦有馬國明、蔡思貝、高海寧、朱敏瀚、劉穎鏇、戴祖儀等人感情線等。在《萬千星輝頒獎典禮2023》後，馬上有得獎者有馬國明、高海寧和劉穎鏇的劇集，真的是「遲唔會遲，早唔會早，時間啱啱好！」



馬國明拎完獎就有劇上，「遲唔會遲，早唔會早，時間啱啱好！」（《飛常日誌》劇照）

朱敏瀚有Cool魔影子。（《飛常日誌》劇照）

拍機場劇但又不拍機師，會好睇嗎？這就在乎觀點與角度。畢竟每位觀眾的要求，喜好都不盡相同，所以要說《飛常日誌》是《衝上雲霄》的什麼什麼版本的話，觀眾預期肯定會落空。

睇吓機場日常應該唔錯。（《飛常日誌》劇照）

感情線多角戀七國咁亂

就官方發布的第1-5劇情（即是劇透）資料來看，《飛常日誌》的主軸仍然以機場單元事件為主，而其中添加馬國明、蔡思貝、高海寧、朱敏瀚、劉穎鏇、戴祖儀、吳偉豪、郭柏妍這些人的感情線，例如朱敏瀚追求蔡思貝，馬國明的前女友是劉穎鏇，郭柏妍又暗戀劉穎鏇，洪永城又與高海寧有感情線，吳偉豪又因為工作關係而認識郭柏妍...總之就是所有人的感情生活都會似是會串聯在一起。

劉穎鏇又有一個成就解鎖。（《飛常日誌》劇照）

「機場運作」做題材，認真嗎？

只不過，多角戀式交錯複雜的感情線劇集並不指「唔好睇」，相反，談情說愛是另一特色。不難看出，《飛常日誌》是宣傳香港機場的劇集，例如講及客運經理有多幫到手，控制中心經理有多能幹，空中服務員又有多麼的專業。這些事，對於經常出國坐飛機，又或鮮少出國的觀眾來說，共鳴感可說是幾乎零。試問，除了問路想知登機櫃位在哪之外，大家又有多少機會接觸到機場人員？所以，感情線就能成為觀眾的焦點。魚與熊掌，均可兼得！

陳豪。（《飛常日誌》劇照）

好奇心是觀眾收看因素之一

誠然，沒有接觸是一碼事，有沒有興趣又是另一碼事。對於觀眾來說：「聽就聽得多，見就真係未見過。」沒有見過，大家當然會有好奇心，有好奇心自然就有意欲想睇。最少，聽聞馬國明的職位是「機場中央控制中心值班經理」，而他又多於機場中央控制中心拍攝時，大家都會感到十分好奇，到底「嗰支蘑菇」內裡是怎樣的。

戴祖儀做空姐。（《飛常日誌》劇照）

朱敏瀚有Cool魔影子。（《飛常日誌》劇照）

得討論區得天下

對於觀眾來說，劇情、角色佔相當大比重，而對於網民來說，「有冇嘢睇、好唔好睇、多唔多嘢」卻成為重中之重。在這個網絡世代，得網民心就得天下，如何投其所好亦是重要課題。

網民見到呢個場面肯定好開心。（《飛常日誌》劇照）

郭柏妍加上馬國明。（《飛常日誌》劇照）

劉穎鏇空姐look。（《飛常日誌》劇照）

「空姐」啱晒網民心水

講到投網民之所好，其實《飛常日誌》有一個非常重要的看點，就是靚女穿上空姐制服，及型男穿上機師服的模樣。試想像一下，高海寧一身女裝制服加上長腿、黑絲襪、高跟鞋，再加上劉穎鏇和戴祖儀穿着空姐服，為網民巴打所帶來的衝擊，會多麼的震撼。不止於此，馬國明、洪永城、朱敏瀚和陳豪等也會以西裝制服登場，特別是朱敏瀚會以機師造型登場，你說誰能夠抵受得住？

型男！（《飛常日誌》劇照）

劇中都有唔少靚女空姐。（《飛常日誌》劇照）